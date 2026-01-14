Sky Showtime rozpoczyna rok: to będzie mocny serial gangsterski

"Morfeusz" zapamiętaj ten tytuł

Nowy rok jeszcze na dobre się nie zaczął, a platformy streamingowe prześcigają się w propozycjach. "Morfeusz" to nowa polska produkcja, która będzie miała premierę w 2026 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

To trzymający w napięciu, pełen akcji serial "Morfeusz". obiecuje Sky Showtime.

To już trzeci tytuł, który został zapowiedziany przez serwis na rok 2026 rok. Przypomijmy, że pod koniec roku platforma ogłosiła dwuczęściowy film dokumentalny o Edycie Górniak, a także kontynuację historii bohaterów głośnego serialu kryminalnego z Podhalem w tle "Ślebody", o roboczym na razie tytule - "Pionek".

Wchodząc w 2026 rok, z jeszcze większą determinacją kontynuujemy naszą misję dostarczania widzom historii, które są wciągające i odpowiadają na potrzeby współczesnej publiczności. Nie zwalniamy tempa - konsekwentnie rozwijamy współpracę z najbardziej utalentowanymi twórcami, aby wzbogacić ofertę o nowe polskie propozycje. mówi Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime.

"Morfeusz" - o czym opowiada?

Fabuła może trochę kojarzyć się z gangsterską sagą rodzinną "Krew z krwi" albo serialem kryminalnym "Scheda". To historia Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności sprawia, że musi stanąć na czele organizacji, od której przez całe swoje życie chciał się odciąć. I tak oto bohater z odcinka na odcinek stopniowo przechodzi metamorfozę, przekraczając kolejne granice moralne.

Andrzej Grabowski, materiały prasowe