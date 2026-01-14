Sky Showtime rozpoczyna rok: to będzie mocny serial gangsterski
Platforma SkyShowtime rozpoczyna rok od ogłoszenia nowego polskiego serialu oryginalnego "Morfeusz". Co przygotowała dla widzów tym razem?
"Morfeusz" zapamiętaj ten tytuł
Nowy rok jeszcze na dobre się nie zaczął, a platformy streamingowe prześcigają się w propozycjach. "Morfeusz" to nowa polska produkcja, która będzie miała premierę w 2026 roku.
To trzymający w napięciu, pełen akcji serial "Morfeusz".
To już trzeci tytuł, który został zapowiedziany przez serwis na rok 2026 rok. Przypomijmy, że pod koniec roku platforma ogłosiła dwuczęściowy film dokumentalny o Edycie Górniak, a także kontynuację historii bohaterów głośnego serialu kryminalnego z Podhalem w tle "Ślebody", o roboczym na razie tytule - "Pionek".
Wchodząc w 2026 rok, z jeszcze większą determinacją kontynuujemy naszą misję dostarczania widzom historii, które są wciągające i odpowiadają na potrzeby współczesnej publiczności. Nie zwalniamy tempa - konsekwentnie rozwijamy współpracę z najbardziej utalentowanymi twórcami, aby wzbogacić ofertę o nowe polskie propozycje.
"Morfeusz" - o czym opowiada?
Fabuła może trochę kojarzyć się z gangsterską sagą rodzinną "Krew z krwi" albo serialem kryminalnym "Scheda". To historia Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności sprawia, że musi stanąć na czele organizacji, od której przez całe swoje życie chciał się odciąć. I tak oto bohater z odcinka na odcinek stopniowo przechodzi metamorfozę, przekraczając kolejne granice moralne.
Reżyserem jest Marcin Migas, a w głównych rolach zobaczymy: Andrzeja Grabowskiego, Kamila Szeptyckiego, Mateusza Kmiecika oraz Sylwię Golę.