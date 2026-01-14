Telewizja i VoD

Sky Showtime rozpoczyna rok: to będzie mocny serial gangsterski

Platforma SkyShowtime rozpoczyna rok od ogłoszenia nowego polskiego serialu oryginalnego "Morfeusz". Co przygotowała dla widzów tym razem?

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:31
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Sky Showtime rozpoczyna rok: to będzie mocny serial gangsterski

"Morfeusz" zapamiętaj ten tytuł

Nowy rok jeszcze na dobre się nie zaczął, a platformy streamingowe prześcigają się w propozycjach. "Morfeusz" to nowa polska produkcja, która będzie miała premierę w 2026 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

To trzymający w napięciu, pełen akcji serial "Morfeusz".

obiecuje Sky Showtime. 

To już trzeci tytuł, który został zapowiedziany przez serwis na rok 2026 rok. Przypomijmy, że pod koniec roku platforma ogłosiła dwuczęściowy film dokumentalny o Edycie Górniak, a także kontynuację historii bohaterów głośnego serialu kryminalnego z Podhalem w tle "Ślebody", o roboczym na razie tytule - "Pionek". 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SAMSUNG QE75QN85F 75" QD-Mini LED 4K 144Hz VRR Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE75QN85F 75" QD-Mini LED 4K 144Hz VRR Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
7999 zł - najniższa cena
Kup teraz 7999 zł
Telewizor HISENSE 85E7Q Pro 85" QLED 4K 144Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor HISENSE 85E7Q Pro 85" QLED 4K 144Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Telewizor SAMSUNG QE85Q7F2A 85" QLED 4K Tizen HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE85Q7F2A 85" QLED 4K Tizen HDMI 2.1
0 zł
5999 zł - najniższa cena
Kup teraz 5999 zł
Advertisement

Wchodząc w 2026 rok, z jeszcze większą determinacją kontynuujemy naszą misję dostarczania widzom historii, które są wciągające i odpowiadają na potrzeby współczesnej publiczności. Nie zwalniamy tempa - konsekwentnie rozwijamy współpracę z najbardziej utalentowanymi twórcami, aby wzbogacić ofertę o nowe polskie propozycje.

mówi Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime. 

"Morfeusz" - o czym opowiada?

Fabuła może trochę kojarzyć się z gangsterską sagą rodzinną "Krew z krwi" albo serialem kryminalnym "Scheda". To historia Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności sprawia, że musi stanąć na czele organizacji, od której przez całe swoje życie chciał się odciąć. I tak oto bohater z odcinka na odcinek stopniowo przechodzi metamorfozę, przekraczając kolejne granice moralne.

Sky Showtime rozpoczyna rok: to będzie mocny serial gangsterski
Andrzej Grabowski, materiały prasowe

Reżyserem jest Marcin Migas, a w głównych rolach zobaczymy: Andrzeja Grabowskiego, Kamila Szeptyckiego, Mateusza Kmiecika oraz Sylwię Golę. 

Image
telepolis
SkyShowtime SkyShowtime premiery SkyShowtime Original nowy serial w SkyShowtime
Zródła zdjęć: SkyShowtime
Źródła tekstu: Skyshowtime