Action wyprzedaje markowy sprzęt. Ceny jak na Temu
Nie jest to jednak sprzęt o jakości i możliwości typowej dla Temu, a wręcz przeciwnie: mówimy tu o kamerze TP-link Tapo TCA72, czyli o markowym produkcie, który w gorszej wersji, bo nagrywającej w Full HD TC72 możecie kupić za około 209 zł. W Action jest ona za 74,99 zł.
Niższa cena to jednak dopiero początek różnić. Otóż model z Action nagrywa obraz nie w Full HD, a w 2K. Mamy więc znacznie wyższą rozdzielczość za znacznie niższą cenę. Dodatkowo kamera widzi w nocy do 12 metrów oraz ma slot na karty microSD, na których można zapisywać obraz. Zasilanie jest natomiast sieciowe z zasilacza dołączonego w zestawie.
Kamera wewnętrzna z Action za grosze
I pewnie część z Was się zastanawia: a po co to komu? I też miałem takie podejście, dopóki tego typu urządzenie nie wpadło w moje ręce. A daje to święty spokój. Wyjazd? Ustawiam kamerkę i w każdej chwili zdalnie mogę zajrzeć czy w mieszkaniu jest wszystko w porządku i to o każdej porze dnia i nocy.
Dziwne hałasy? Dostaję powiadomienie na aplikacji, że coś się dzieje, chociaż wtedy oczywiście człowiek jest zaniepokojony, ale zawsze można przedzwonić do sąsiada z pytaniem. Ewentualnie możemy mieć dowody na to, że coś niedobrego dzieje się w naszym mieszkaniu. A wszystko to w jakości 2K i za jedyne 74,99 zł.