Bezos wstrzymuje turystykę kosmiczną. Priorytet to Księżyc
Firma Blue Origin ogłosiła przerwę w lotach rakiety New Shepard na co najmniej dwa lata. Przedsiębiorstwo przesuwa wszystkie zasoby do prac nad załogowym lądownikiem księżycowym.
Wyścig o powrót na Srebrny Glob
Decyzja o wstrzymaniu lotów komercyjnych wynika z pilnych potrzeb programu Artemis. NASA wybrała firmę Jeffa Bezosa do opracowania systemów lądowania dla misji Artemis III oraz Artemis V. Agencja szukała alternatywy po problemach z testami rakiety Starship firmy SpaceX.
Presja czasu jest duża. Administracja prezydenta Trumpa oczekuje załogowego lądowania na Księżycu przed końcem obecnej kadencji. Blue Origin musi przyspieszyć prace projektowe i produkcyjne, dlatego inżynierowie odchodzą od obsługi turystów na rzecz kontraktu rządowego.
Bogata historia lotów New Shepard
System New Shepard był pierwszą rakietą wielokrotnego użytku lądującą pionowo. Do tej pory odbyło się 38 lotów. Na granicy kosmosu znalazło się łącznie 98 osób. Wśród pasażerów byli między innymi założyciel firmy Jeff Bezos, aktor William Shatner oraz piosenkarka Katy Perry.
Rakieta wynosiła też ponad 200 ładunków badawczych dla uniwersytetów i NASA. Firma posiada listę oczekujących klientów na kolejne lata. Wszyscy chętni na kilka minut w stanie nieważkości będą musieli jednak poczekać na wznowienie programu.