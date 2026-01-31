Bezos wstrzymuje turystykę kosmiczną. Priorytet to Księżyc

Wyścig o powrót na Srebrny Glob

Decyzja o wstrzymaniu lotów komercyjnych wynika z pilnych potrzeb programu Artemis. NASA wybrała firmę Jeffa Bezosa do opracowania systemów lądowania dla misji Artemis III oraz Artemis V. Agencja szukała alternatywy po problemach z testami rakiety Starship firmy SpaceX.

Presja czasu jest duża. Administracja prezydenta Trumpa oczekuje załogowego lądowania na Księżycu przed końcem obecnej kadencji. Blue Origin musi przyspieszyć prace projektowe i produkcyjne, dlatego inżynierowie odchodzą od obsługi turystów na rzecz kontraktu rządowego.

Bogata historia lotów New Shepard

System New Shepard był pierwszą rakietą wielokrotnego użytku lądującą pionowo. Do tej pory odbyło się 38 lotów. Na granicy kosmosu znalazło się łącznie 98 osób. Wśród pasażerów byli między innymi założyciel firmy Jeff Bezos, aktor William Shatner oraz piosenkarka Katy Perry.