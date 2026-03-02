Motorola edge 70 fusion zmierza do Polski. Będzie hit

Motorola edge 70 fusion ma szansę stać się kolejnym przebojem producenta. Choć jego cena nie będzie tak niska, jakby chcieli oszczędni fani marki, to jednak telefon nadrabia solidnym wyposażaniem.

Nowy model został wyposażony w zakrzywiony ze wszystkich czterech stron wyświetlacz Extreme AMOLED o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości Super HD (1220p). Ekran oferuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz oraz szczytową jasność sięgającą aż 5200 nitów. Producent chwali się także certyfikatem odwzorowania barw certyfikatem Pantone Validated, a sam panel chroniony jest wytrzymałym szkłem Corning Gorilla Glass 7i.

Jak na Motorolę przystało, obudowa wykończona jest niebanalnymi materiałami inspirowanymi lnem i nylonem, kusząc ciekawymi kolorami PANTONE – np. niebieskim i zielonym. Jednocześnie telefon zachowuje bardzo wysoka odporność, o czym świadczą certyfikaty pyło- i wodoszczelności IP68 oraz IP69, a także wojskowa norma odporności MIL-STD-810H. Wrażenia multimedialne uzupełniają głośniki stereo z technologią Dolby Atmos i obsługą Hi-Res Audio.

Pod maską Motoroli edge 70 fusion znalazł się układ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Pomaga mu 8 lub 12 GB pamięci RAM, w Polsce dostępny będzie tylko model z 256 GB pamięci masowej.

Motorolą edge 70 fusion dyryguje system Android 16, dla którego producent zadeklarował pięć lat wsparcia bezpieczeństwa, aż do 2031 roku, oraz trzy duże aktualizacje systemu operacyjnego. Motorola zachwala także nowe funkcje AI, w tym takie narzędzia jak Next Move, które analizuje kontekst ekranu, czy też funkcje Catch me up i Remember this ułatwiające organizację powiadomień i informacji.

W sekcji fotograficznej nowej Motoroli znalazła się główny aparat 50 Mpix z matrycą Sony LYTIA 710 i optyczną stabilizację obrazu (OIS). Towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny 13 Mpix o polu widzenia 122 stopni, wyposażony dodatkowo w funkcję makro. Do dyspozycji miłośników selfie oddano jednostkę 32 Mpix, która podobnie jak główny aparat, pozwala na nagrywanie wideo w jakości 4K.

Szczególną cechą Motoroli edge 70 jest to, że producent pozwala na wybór preferowanej pojemności akumulatora, od której zależą też rozmiary telefonu. Wariant smuklejszy wyposażony jest w ogniwo o pojemności 5200 mAh i ma obudowę o grubości 7,21 mm i wagę 177 gramów. Wersja z potężną baterią 7000 mAh gwarantuje znacznie dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu (do 52 godzin), przy czym urządzenie jest tylko nieznacznie grubsze (7,99 mm) i waży 193 gramy. Obie odmiany wspierają przy tym szybkie ładowanie przewodowe TurboPower o mocy 68 W.

Z myślą o fanach piłki nożnej przygotowano również edycję specjalną FIFA World Cup 26 Collection. Smartfon w tej wersji wyróżnia się obudową o fakturze przypominającej skórzaną piłkę nożną, detalami pokrytymi 24-karatowym złotem oraz dedykowanymi aplikacjami, w tym grą FIFA Heroes.

Dostępność i ceny

Motorola edge 70 fusion będzie dostępna w Polsce w cenach uzależnionych od wybranej konfiguracji pamięciowej i wariantu zasilania:

Motorola edge 70 fusion 8/256 GB (5200 mAh) – 1899 zł ,

, Motorola edge 70 fusion 8/256 GB (7000 mAh) – 1999 zł ,

, Motorola edge 70 fusion 12/256 GB (5200 mAh) – 1999 zł ,

, Motorola edge 70 fusion 12/256 GB (7000 mAh) – 2299 zł ,

, zestaw Motorola edge 70 fusion 8/256 GB FIFA World Cup 26 Collection (5200 mAh) + moto buds bass – 2499 zł.