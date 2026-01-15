Konta

Klienci ING w potrzasku. Z kont znikają pieniądze

ING Bank Śląski poinformował w komunikacie, że walczy z poważną awarią swoich systemów teleinformatycznych. Z kont klientów w niekontrolowany sposób znikają pieniądze.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 16:08
Płacisz raz, pieniądze znikają dwa razy

ING Bank Śląski z bólem musiał przyznać się do awarii, która wystawiła cierpliwość klientów banku na próbę. Płatności kartami Visa w wyniku błędu księgowane są podwójnie, zamiast więc zapłacić np. 500 zł za zakupy w Biedronce, z konta znika cały tysiąc.

Walczymy z błędem, który spowodował podwójne zaksięgowanie (pobranie z konta) niektórych płatności Waszymi kartami Visa. W historii transakcji możecie widzieć więcej niż jedno pobranie przy wykonanej transakcji.

- czytamy w komunikacie banku

Przestańcie w końcu dzwonić, wszystko oddamy

Nie trzeba chyba tłumaczyć jak dramatyczny w skutkach może być błąd, do którego dopuścił się bank. Jak czytamy, awaria nie jest wynikiem ataku hakerów, to niedopatrzenie działu IT samego banku.

Jak przy tym zapewnia instytucja, nie ma potrzeby, aby dzwonić do ING Banku Polskiego. Znaczna część zwrotów dotarła już do klientów i niebawem dotrze całość.

Jeśli Cię to dotknęło i jeszcze nie odesłaliśmy Ci nadmiarowo pobranych pieniędzy - prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości. Robimy wszystko co możemy, by jak najszybciej się z Tobą rozliczyć.

- uspokaja bank

 

 

telepolis
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / TELEPOLIS.PL
Źródła tekstu: ING Bank Śląski, oprac. wł