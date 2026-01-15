Klienci ING w potrzasku. Z kont znikają pieniądze

Płacisz raz, pieniądze znikają dwa razy

ING Bank Śląski z bólem musiał przyznać się do awarii, która wystawiła cierpliwość klientów banku na próbę. Płatności kartami Visa w wyniku błędu księgowane są podwójnie, zamiast więc zapłacić np. 500 zł za zakupy w Biedronce, z konta znika cały tysiąc.

Walczymy z błędem, który spowodował podwójne zaksięgowanie (pobranie z konta) niektórych płatności Waszymi kartami Visa. W historii transakcji możecie widzieć więcej niż jedno pobranie przy wykonanej transakcji. - czytamy w komunikacie banku

Przestańcie w końcu dzwonić, wszystko oddamy

Nie trzeba chyba tłumaczyć jak dramatyczny w skutkach może być błąd, do którego dopuścił się bank. Jak czytamy, awaria nie jest wynikiem ataku hakerów, to niedopatrzenie działu IT samego banku.

Jak przy tym zapewnia instytucja, nie ma potrzeby, aby dzwonić do ING Banku Polskiego. Znaczna część zwrotów dotarła już do klientów i niebawem dotrze całość.