Tak wygląda Xiaomi 18. Chińczycy kopiują Apple i… innych Chińczyków

Chiński bloger technologiczny opublikował ma portalu Weibo grafikę, która ma przedstawiać Xiaomi 18. Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą jest nowy design modułu aparatów, który wyraźnie nawiązuje do telefonów Apple, choć różni się od tego zastosowanego w serii iPhone 17. Trzy obiektywy umieszczono w trójkątnej konfiguracji, uzupełnionej lampą LED u góry oraz logotypem Leica poniżej. Całość bardziej przypomina iPhone’a 16 Pro, który zresztą już wcześniej inspirował chińskich producentów – na przykład projektantów Oppo Reno 15. Xiaomi kopiuje więc Apple i trochę też swoją chińską konkurencję.

Nie zmienia to faktu, że domniemany Xiaomi 18 prezentuje się tu bardzo efektownie, a białe wykończenie obudowy podkreśla minimalistyczny charakter projektu. Należy jednak zaznaczyć, że nie ma pewności, czy pokazany render przedstawia finalny design urządzenia – informacje należy traktować z ostrożnością.

Do premiery Xiaomi 18 jest jeszcze ponad pół roku, ale już pojawiają się pierwsze przecieki o tym modelu. Telefon ma otrzymać 6,4-calowy wyświetlacz OLED, nieznacznie większy od 6,3-calowego panelu zastosowanego w Xiaomi 17. W sekcji fotograficznej należy się spodziewać aparatu głównego 50 Mpix, jednostki 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym oraz potężnego aparatu 200 Mpix z peryskopowym teleobiektywem.

Pod obudową znajdzie się układ Snapdragon 8 Elite Gen 6, choć według najnowszych przecieków podstawowy model może nie otrzymać wariantu Pro. Zwiększenie przekątnej ekranu pozwoli prawdopodobnie na zastosowanie większej baterii niż ogniwo o i tak już imponującej pojemności 7000 mAh w Xiaomi 17.