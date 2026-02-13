Sprzęt

Tak wygląda Xiaomi 18. Chińczycy kopiują Apple i… innych Chińczyków

Xiaomi 18 pojawi się na rynku dopiero we wrześniu 2026 roku, ale w sieci już teraz pojawił się render pokazujący bardzo prawdopodobny wygląd nadchodzącego flagowca. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:39
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Tak wygląda Xiaomi 18. Chińczycy kopiują Apple i… innych Chińczyków

Chiński bloger technologiczny opublikował ma portalu Weibo grafikę, która ma przedstawiać Xiaomi 18. Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą jest nowy design modułu aparatów, który wyraźnie nawiązuje do telefonów Apple, choć różni się od tego zastosowanego w serii iPhone 17. Trzy obiektywy umieszczono w trójkątnej konfiguracji, uzupełnionej lampą LED u góry oraz logotypem Leica poniżej. Całość bardziej przypomina iPhone’a 16 Pro, który zresztą już wcześniej inspirował chińskich producentów – na przykład projektantów Oppo Reno 15. Xiaomi kopiuje więc Apple i trochę też swoją chińską konkurencję.

Dalsza część tekstu pod wideo
Tak wygląda Xiaomi 18. Chińczycy kopiują Apple i… innych Chińczyków

Nie zmienia to faktu, że domniemany Xiaomi 18 prezentuje się tu bardzo efektownie, a białe wykończenie obudowy podkreśla minimalistyczny charakter projektu. Należy jednak zaznaczyć, że nie ma pewności, czy pokazany render przedstawia finalny design urządzenia – informacje należy traktować z ostrożnością.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Powerbank XIAOMI 10000mAh 33W Beżowy
Powerbank XIAOMI 10000mAh 33W Beżowy
0 zł
88 zł - najniższa cena
Kup teraz 88 zł
Smartwatch XIAOMI Redmi Watch 5 Lite Czarny
Smartwatch XIAOMI Redmi Watch 5 Lite Czarny
0 zł
159 zł - najniższa cena
Kup teraz 159 zł
Smartfon XIAOMI Redmi A5 3/64GB 6.88" 120Hz Złoty
Smartfon XIAOMI Redmi A5 3/64GB 6.88" 120Hz Złoty
0 zł
349 zł - najniższa cena
Kup teraz 349 zł
Advertisement

Do premiery Xiaomi 18 jest jeszcze ponad pół roku, ale już pojawiają się pierwsze przecieki o tym modelu. Telefon ma otrzymać 6,4-calowy wyświetlacz OLED, nieznacznie większy od 6,3-calowego panelu zastosowanego w Xiaomi 17. W sekcji fotograficznej należy się spodziewać aparatu głównego 50 Mpix, jednostki 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym oraz potężnego aparatu 200 Mpix z peryskopowym teleobiektywem.

Pod obudową znajdzie się układ Snapdragon 8 Elite Gen 6, choć według najnowszych przecieków podstawowy model może nie otrzymać wariantu Pro. Zwiększenie przekątnej ekranu pozwoli prawdopodobnie na zastosowanie większej baterii niż ogniwo o i tak już imponującej pojemności 7000 mAh w Xiaomi 17.

Modele Xiaomi 18 Pro i Pro Max mają otrzymać dodatkowy wyświetlacz z tyłu obudowy, więc ich design może nie różnić się znacząco od poprzedniej generacji. Premiera serii Xiaomi 18 w Chinach planowana jest na wrzesień 2026 roku.

Zobacz: Twojego flagowca czeka emerytura. Nadchodzi bestia Qualcomma

Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ 5G
Xiaomi 15
Xiaomi 15T Pro
Image
telepolis
xiaomi iPhone 16 Pro Oppo Reno 15 Xiaomi 18
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, Weibo
Źródła tekstu: Playfuldroid