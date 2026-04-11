Samsung Galaxy Z Flip8 ujawniony. Tak wygląda nowy składak

Obudowa będzie cieńsza po złożeniu

Największa zmiana w nowym modelu dotyczy grubości urządzenia po jego zamknięciu. Samsung Galaxy Z Flip8 ma mierzyć 13,2 mm w formie złożonej. To o pół milimetra mniej niż w przypadku zeszłorocznego modelu Galaxy Z Flip7, który ma 13,7 mm grubości. Pozostałe wymiary zewnętrzne pozostaną niemal identyczne. Po rozłożeniu telefon będzie miał wymiary 166,8 x 75,4 x 6,6 mm. Dla porównania, starsza generacja mierzyła 166,7 x 75,2 x 6,5 mm. Samsung postawił zatem na optymalizację konstrukcji pod kątem wygody noszenia urządzenia w kieszeni.

Wizualnie smartfon nie przejdzie rewolucji. Rendery potwierdzają obecność dwóch aparatów umieszczonych obok siebie na zewnętrznym panelu. Towarzyszy im dioda doświetlająca. Samsung zdecydował się zachować sprawdzony układ, który użytkownicy znają z poprzednich lat. Materiały CAD wskazują na brak znaczących zmian w rozmieszczeniu przycisków czy ogólnym zarysie bryły telefonu.

Wyświetlacze bez większych zmian

Koreański producent nie planuje modyfikować przekątnej ekranów w nadchodzącym urządzeniu. Główny, elastyczny wyświetlacz wewnątrz obudowy nadal będzie miał 6,9 cala. Ekran zewnętrzny na obudowie utrzyma przekątną wynoszącą około 4,1 cala. Oznacza to, że przestrzeń robocza pozostanie na tym samym poziomie, co w modelu z 2025 roku. Rendery przygotowane we współpracy z OnLeaks pokazują, że ramki wokół ekranów i wycięcia na aparaty również nie przejdą drastycznej metamorfozy.

Na ten moment wyciek dotyczy wyłącznie sfery wizualnej i wymiarów fizycznych. Pliki CAD nie zawierają informacji o zastosowanym procesorze, pojemności baterii czy technologii szybkiego ładowania. Można się spodziewać, że kluczowe nowości pojawią się wewnątrz urządzenia i będą dotyczyć mocy obliczeniowej oraz nowych funkcji systemowych.

Premiera prawdopodobnie w lipcu

Choć oficjalna data debiutu nie została podana, historia premier Samsunga pozwala przewidzieć termin prezentacji. Nowe składane smartfony zazwyczaj debiutują podczas wydarzenia Galaxy Unpacked na początku lata. Niedawno pojawiły się informacje, że nowe składaki Samsunga zostaną oficjalnie zaprezentowane 22 lipca w Londynie.

Model Galaxy Z Flip8 będzie trzecią generacją z rzędu, która kładzie większy nacisk na drobne poprawki konstrukcyjne niż na całkowitą zmianę formy urządzenia. Więcej szczegółów na temat specyfikacji technicznej powinno pojawić się w nadchodzących miesiącach.

