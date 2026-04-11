Sprzęt

Samsung Galaxy Z Flip8 ujawniony. Tak wygląda nowy składak

Do sieci trafiły pierwsze rendery przedstawiające wygląd nadchodzącego smartfonu Samsung Galaxy Z Flip8. Materiały powstały na podstawie plików CAD i pokazują ewolucję konstrukcji popularnego składaka.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11 KWI 2026
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Obudowa będzie cieńsza po złożeniu

Największa zmiana w nowym modelu dotyczy grubości urządzenia po jego zamknięciu. Samsung Galaxy Z Flip8 ma mierzyć 13,2 mm w formie złożonej. To o pół milimetra mniej niż w przypadku zeszłorocznego modelu Galaxy Z Flip7, który ma 13,7 mm grubości. Pozostałe wymiary zewnętrzne pozostaną niemal identyczne. Po rozłożeniu telefon będzie miał wymiary 166,8 x 75,4 x 6,6 mm. Dla porównania, starsza generacja mierzyła 166,7 x 75,2 x 6,5 mm. Samsung postawił zatem na optymalizację konstrukcji pod kątem wygody noszenia urządzenia w kieszeni.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wizualnie smartfon nie przejdzie rewolucji. Rendery potwierdzają obecność dwóch aparatów umieszczonych obok siebie na zewnętrznym panelu. Towarzyszy im dioda doświetlająca. Samsung zdecydował się zachować sprawdzony układ, który użytkownicy znają z poprzednich lat. Materiały CAD wskazują na brak znaczących zmian w rozmieszczeniu przycisków czy ogólnym zarysie bryły telefonu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Advertisement
Wyświetlacze bez większych zmian

Koreański producent nie planuje modyfikować przekątnej ekranów w nadchodzącym urządzeniu. Główny, elastyczny wyświetlacz wewnątrz obudowy nadal będzie miał 6,9 cala. Ekran zewnętrzny na obudowie utrzyma przekątną wynoszącą około 4,1 cala. Oznacza to, że przestrzeń robocza pozostanie na tym samym poziomie, co w modelu z 2025 roku. Rendery przygotowane we współpracy z OnLeaks pokazują, że ramki wokół ekranów i wycięcia na aparaty również nie przejdą drastycznej metamorfozy.

Na ten moment wyciek dotyczy wyłącznie sfery wizualnej i wymiarów fizycznych. Pliki CAD nie zawierają informacji o zastosowanym procesorze, pojemności baterii czy technologii szybkiego ładowania. Można się spodziewać, że kluczowe nowości pojawią się wewnątrz urządzenia i będą dotyczyć mocy obliczeniowej oraz nowych funkcji systemowych.

Premiera prawdopodobnie w lipcu

Choć oficjalna data debiutu nie została podana, historia premier Samsunga pozwala przewidzieć termin prezentacji. Nowe składane smartfony zazwyczaj debiutują podczas wydarzenia Galaxy Unpacked na początku lata.  Niedawno pojawiły się informacje, że nowe składaki Samsunga zostaną oficjalnie zaprezentowane 22 lipca w Londynie.

Model Galaxy Z Flip8 będzie trzecią generacją z rzędu, która kładzie większy nacisk na drobne poprawki konstrukcyjne niż na całkowitą zmianę formy urządzenia. Więcej szczegółów na temat specyfikacji technicznej powinno pojawić się w nadchodzących miesiącach.

Samsung Galaxy Z Flip7
3 opinii
Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Flip7
3 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.3 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4300mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej
Samsung Galaxy Z Flip7 12/256 GB
4109,00 zł
4%
4299.00

Samsung Galaxy Z Flip7 FE
6 opinii
Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Samsung Galaxy Z Flip7 FE
6 opinii
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 3.2 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz więcej
Samsung Galaxy Z Flip7 FE 8/128 GB
3599,00 zł

Image
telepolis
Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, @OnLeaks x MyMobiles.com
Źródła tekstu: mymobiles.com