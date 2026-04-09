Samsung Galaxy Z Fold8 coraz bliżej. Znamy datę i miejsce premiery

Samsung przygotowuje się do prezentacji kolejnej generacji swoich składanych smartfonów. Nadchodzące wydarzenie Galaxy Unpacked przyniesie kilka niespodzianek dotyczących lokalizacji oraz daty pokazu.

Marian Szutiak (msnet)
11:16
Londyn ugości fanów technologii

Koreańskie media informują o sfinalizowaniu planów dotyczących letniego wydarzenia. Samsung podobno zdecydował się na wybór Londynu jako miejsca prezentacji swoich nowości. Najczęściej na takie okazje gigant wybierał ojczystą Koreę Południową lub Stany Zjednoczone, choć bywały wyjątki (Paryż w 2024 roku). 

Londyn jest dla Samsunga ważnym ośrodkiem biznesowym. To właśnie tam znajduje się główna kwatera firmy na rynek brytyjski i europejski. Decyzja ta może sugerować chęć mocniejszego zaznaczenia obecności na Starym Kontynencie w segmencie premium.

Znamy datę Galaxy Unpacked 2026

Wydarzenie ma odbyć się 22 lipca tego roku. Jest to termin nieco późniejszy niż w poprzednich latach. W 2025 roku premiera miała miejsce 9 lipca, a rok wcześniej 10 lipca. Przesunięcie terminu może wynikać z opóźnień, które dotknęły wcześniej serię Galaxy S26.

Podczas lipcowego pokazu zobaczymy trzy modele składanych smartfonów. Będą to Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8 oraz zupełnie nowy wariant Galaxy Z Fold8 Wide (lub Galaxy Z Wide Fold). Ten ostatni ma być bezpośrednią odpowiedzią na nadchodzący składany smartfon Apple'a.

Podczas tego samego wydarzenia powinniśmy oficjalnie poznać również najnowsze zegarki Koreańczyków. Wśród nich mają się znaleźć długo wyczekiwany następca Samsunga Galaxy Watch Ultra z 2024 roku (w 2025 roku zobaczyliśmy jedynie jego odświeżoną wersję) oraz serię Galaxy Watch9.

Galaxy Z Fold8 Wide powalczy z iPhonem

Nowy, szeroki model Folda ma wyróżniać się wyjątkowo smukłą obudową, o 0,5 mm cieńszy od pierwszego składanego iPhone'a. Urządzenie ma również otrzymać wsparcie dla rysika S Pen, czego zabrakło w Galaxy Z Fold7. To ważna wiadomość dla osób wykorzystujących telefon do pracy biurowej.

Co ciekawe, obsługa rysika może nie wrócić w standardowym modelu Galaxy Z Fold8. Samsung prawdopodobnie chce w ten sposób mocniej rozróżnić oba modele. Użytkownicy wymagający precyzyjnego sterowania będą musieli prawdopodobnie sięgnąć po szerszy i prawdopodobnie droższy wariant Wide.

Baterie i szybkość ładowania

Galaxy Z Fold8 nie przejdzie rewolucji wizualnej. Samsung skupi się na poprawie parametrów technicznych wewnątrz obudowy. Smartfon otrzyma nieco większy akumulator oraz wsparcie dla szybszego ładowania. Poprzednia generacja przeszła sporą zmianę wyglądu, więc teraz producent stawia na dopracowanie sprawdzonych rozwiązań.

Więcej niewiadomych dotyczy modelu Galaxy Z Flip8. Na ten moment brakuje informacji o następcy tańszego wariantu FE, który zadebiutował w 2025 roku.

Wszystkie powyższe informacje należy traktować jako plotkę do czasu publikacji oficjalnych informacji Samsunga.

Źródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Android Authority