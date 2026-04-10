Samsung podniósł ceny. Jest drożej niż po premierze

Nowe ceny w sklepie Samsunga

Zmiany w oficjalnym sklepie internetowym producenta są już widoczne. Podwyżki objęły dwa wyższe warianty Samsunga Galaxy Z Fold7. Podstawowa wersja z pamięcią 256 GB na razie zachowała swoją premierową cenę, która wynosi 8799 zł.

Model z 512 GB pamięci kosztował wcześniej 9299 zł. Teraz chętni na ten telefon muszą wydać 9999 zł. Oznacza to wzrost ceny o 700 zł. Jeszcze mocniej podrożała najbogatsza wersja urządzenia, choć na stronie samsung.com/pl jest obecnie utrudniony. Wariant 16 GB/1 TB debiutował w Polsce z ceną 10599 zł (w promocji na start było 9299 zł), a teraz kosztuje aż 11349 zł. To wzrost o 750 zł.

Powyższe ceny dotyczą oficjalnego sklepu Samsunga. Gdzie indziej jest na szczęście sporo taniej.

Podwyżki dotyczą również modelu Galaxy Z Flip7 12/512 GB. Klapkowiec podrożał z wyjściowych 5499 zł do 6149 zł, czyli o 650 zł.

Polska nie jest jedynym rynkiem, na którym wprowadzono takie korekty. Podobne ruchy Samsung wykonał również w innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Korei Południowej.

Rosnące koszty produkcji podzespołów

Głównym powodem drożenia elektroniki są rosnące ceny komponentów. Najwięcej kosztują obecnie nowoczesne moduły pamięci oraz zaawansowane procesory. Producenci nie chcą już samodzielnie pokrywać tych dodatkowych wydatków i przenoszą je na klientów.