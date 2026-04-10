Tech

Samsung podniósł ceny. Jest drożej niż po premierze

Samsung zmienił cennik swojego flagowego składanego smartfonu w oficjalnym sklepie. Wyższe kwoty dotyczą wariantów z większą ilością pamięci na dane.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:51
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Samsung podniósł ceny. Jest drożej niż po premierze

Nowe ceny w sklepie Samsunga

Zmiany w oficjalnym sklepie internetowym producenta są już widoczne. Podwyżki objęły dwa wyższe warianty Samsunga Galaxy Z Fold7. Podstawowa wersja z pamięcią 256 GB na razie zachowała swoją premierową cenę, która wynosi 8799 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

Model z 512 GB pamięci kosztował wcześniej 9299 zł. Teraz chętni na ten telefon muszą wydać 9999 zł. Oznacza to wzrost ceny o 700 zł. Jeszcze mocniej podrożała najbogatsza wersja urządzenia, choć na stronie samsung.com/pl jest obecnie utrudniony. Wariant 16 GB/1 TB debiutował w Polsce z ceną 10599 zł (w promocji na start było 9299 zł), a teraz kosztuje aż 11349 zł. To wzrost o 750 zł.

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Ekran 8.00" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 4400mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Powyższe ceny dotyczą oficjalnego sklepu Samsunga. Gdzie indziej jest na szczęście sporo taniej.

Samsung Galaxy Z Fold7 12/256 GB
6999,00 zł
Samsung Galaxy Z Fold7 12/512 GB
7799,00 zł
Samsung Galaxy Z Fold7 16 GB/1 TB
10599,00 zł

Podwyżki dotyczą również modelu Galaxy Z Flip7 12/512 GB. Klapkowiec podrożał z wyjściowych 5499 zł do 6149 zł, czyli o 650 zł.

Samsung Galaxy Z Flip7
3 opinii
Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Flip7
3 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.3 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4300mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Polska nie jest jedynym rynkiem, na którym wprowadzono takie korekty. Podobne ruchy Samsung wykonał również w innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Korei Południowej.

Rosnące koszty produkcji podzespołów

Głównym powodem drożenia elektroniki są rosnące ceny komponentów. Najwięcej kosztują obecnie nowoczesne moduły pamięci oraz zaawansowane procesory. Producenci nie chcą już samodzielnie pokrywać tych dodatkowych wydatków i przenoszą je na klientów.

Sytuacja na rynku sugeruje, że trend ten może się utrzymać. Nadchodzące modele z serii Galaxy Z Fold8 oraz Galaxy Z Flip8 prawdopodobnie będą jeszcze droższe w dniu premiery. Analitycy nie spodziewają się, aby koszty produkcji podzespołów spadły w najbliższych miesiącach.

Image
telepolis
Źródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Samsung, Android Headlines