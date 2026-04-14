Apple ma problem ze składanym iPhonem. Kupno będzie graniczyć z cudem

Apple długo opierał się przed wprowadzeniem do swojej oferty składanego iPhone'a. Firma z Cupertino obserwowała konkurentów, analizowała i po cichu pracowała. W tym roku w końcu mamy poznać tego efekt. Składany iPhone (prawdopodobnie nazwany iPhone Ultra) w końcu ma zadebiutować. Jednak jest z nim poważny problem.

Serwis digitimes, który należy do najlepiej poinformowanych w branży, donosi o problemach Apple ze składanym iPhonem. Według pierwotnego planu produkcja urządzenia miała ruszyć w czerwcu tego roku, aby odpowiednia liczba urządzeń była gotowa na premierę. Jednak cały proces miał opóźnić się aż o 2 miesiące. Pomimo tego firma z Cupertino nie rezygnuje z planów zaprezentowania telefonu jeszcze w tym roku.

Aktualnie składany iPhone przechodzi inżynieryjne testy walidacyjne. To właśnie w trakcie nich miały pojawić się problemy, których Apple się nie spodziewał. To miało spowodować opóźnienia, bo najpierw trzeba uporać się z ewentualnymi trudnościami. Produkcja ma ruszyć 2 miesiące później, czyli dopiero w sierpniu.

Nie wiadomo, z czego wynikają komplikacje. Mogą to być kwestie konstrukcyjne, z którymi muszą uporać się inżynierowie. Jednak dużo bardziej prawdopodobnie wydają się problemy związane z dostawą odpowiednich komponentów. Sytuacja na rynku jest bardzo trudna, więc firma z nadgryzionym jabłkiem może nie dysponować odpowiednią liczbą podzespołów, więc rozpoczynanie produkcji nie ma sensu.