Takie będzie iPhone Ultra. Pierwszy składak Apple bez tajemnic

Smukła obudowa i dwa aparaty

Nowy model ma być wyjątkowo cienki. Po rozłożeniu jego grubość wynosi zaledwie 4,5 mm, a po złożeniu 9,5 mm. Urządzenie otrzyma wyspę aparatów znaną z projektu iPhone Air. Znajdą się tam dwa aparaty: główny oraz ultraszerokokątny. Oba będą korzystać z matryc o rozdzielczości 48 megapikseli.

Apple eksperymentuje również z przedniim aparatem. Zewnętrzny ekran ma standardowy otwór na aparat. Wewnętrzny, elastyczny wyświetlacz ma mieć obiektyw ukrytą pod powierzchnią ekranu. Rozwiązanie to jest obecnie w fazie testów i może ulec zmianie przed finalną produkcją. Producent chce w ten sposób uzyskać jednolitą powierzchnię roboczą bez widocznych wycięć.

Rekordowa bateria i procesor A20

Jeśli wierzyć doniesieniom, urządzenie zostanie wyposażone w akumulator o pojemności 5800 mAh. Apple zastosuje ogniwo o wysokiej gęstości zamiast technologii krzemowo-węglowej. Pozwala to na uzyskanie dużej pojemności przy zachowaniu smukłej konstrukcji. Dla porównania, Samsung Galaxy Z Fold7 ma baterię 4400 mAh, a jego następca ma zaoferować 5000 mAh. Tymczasem chińskie składaki sięgają po baterie o pojemności 6000 mAh lub nawet więcej (Honor Magic V6 ma 6600 mAh).

Wewnątrz znajdzie się procesor Apple A20 oraz 12 GB pamięci RAM-u. Ten sam układ napędzi tegoroczne modele iPhone 18 Pro oraz iPhone 18 Pro Max. Producent zastosuje również autorski modem C2 drugiej generacji, który zapewni dwukierunkową łączność satelitarną. Pozwoli to na wysyłanie wiadomości i wzywanie pomocy w miejscach pozbawionych zasięgu sieci komórkowych.

Trzy lata współpracy z Samsungiem

Wyświetlacze do nowego modelu dostarczy Samsung Display. Firma Apple podpisała umowę na wyłączność, która będzie obowiązywać przez najbliższe trzy lata. Gigant z Cupertino zdecydował się na ten krok ze względu na wysoką jakość i trwałość koreańskich paneli. Chińscy dostawcy nie spełnili rygorystycznych wymagań dotyczących wytrzymałości ekranu na wielokrotne składanie.