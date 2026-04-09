Takie będzie iPhone Ultra. Pierwszy składak Apple bez tajemnic
Apple przygotowuje się do premiery swojego pierwszego smartfonu ze składanym ekranem. Do sieci trafiły właśnie szczegółowe informacje na temat wyglądu oraz parametrów technicznych modelu iPhone Ultra.
Smukła obudowa i dwa aparaty
Nowy model ma być wyjątkowo cienki. Po rozłożeniu jego grubość wynosi zaledwie 4,5 mm, a po złożeniu 9,5 mm. Urządzenie otrzyma wyspę aparatów znaną z projektu iPhone Air. Znajdą się tam dwa aparaty: główny oraz ultraszerokokątny. Oba będą korzystać z matryc o rozdzielczości 48 megapikseli.
Apple eksperymentuje również z przedniim aparatem. Zewnętrzny ekran ma standardowy otwór na aparat. Wewnętrzny, elastyczny wyświetlacz ma mieć obiektyw ukrytą pod powierzchnią ekranu. Rozwiązanie to jest obecnie w fazie testów i może ulec zmianie przed finalną produkcją. Producent chce w ten sposób uzyskać jednolitą powierzchnię roboczą bez widocznych wycięć.
Rekordowa bateria i procesor A20
Jeśli wierzyć doniesieniom, urządzenie zostanie wyposażone w akumulator o pojemności 5800 mAh. Apple zastosuje ogniwo o wysokiej gęstości zamiast technologii krzemowo-węglowej. Pozwala to na uzyskanie dużej pojemności przy zachowaniu smukłej konstrukcji. Dla porównania, Samsung Galaxy Z Fold7 ma baterię 4400 mAh, a jego następca ma zaoferować 5000 mAh. Tymczasem chińskie składaki sięgają po baterie o pojemności 6000 mAh lub nawet więcej (Honor Magic V6 ma 6600 mAh).
Wewnątrz znajdzie się procesor Apple A20 oraz 12 GB pamięci RAM-u. Ten sam układ napędzi tegoroczne modele iPhone 18 Pro oraz iPhone 18 Pro Max. Producent zastosuje również autorski modem C2 drugiej generacji, który zapewni dwukierunkową łączność satelitarną. Pozwoli to na wysyłanie wiadomości i wzywanie pomocy w miejscach pozbawionych zasięgu sieci komórkowych.
Trzy lata współpracy z Samsungiem
Wyświetlacze do nowego modelu dostarczy Samsung Display. Firma Apple podpisała umowę na wyłączność, która będzie obowiązywać przez najbliższe trzy lata. Gigant z Cupertino zdecydował się na ten krok ze względu na wysoką jakość i trwałość koreańskich paneli. Chińscy dostawcy nie spełnili rygorystycznych wymagań dotyczących wytrzymałości ekranu na wielokrotne składanie.
Ekrany zostaną wykonane w technologii CoE. Polega ona na usunięciu polaryzatora i naniesieniu filtra kolorów bezpośrednio na warstwę ochronną. Taka konstrukcja zapobiega pękaniu matrycy w miejscu zgięcia. Produkcja ruszy w drugim kwartale roku. Początkowo na rynek trafi około 3 milionów sztuk. Apple podchodzi do sprzedaży ostrożnie po niskim zainteresowaniu goglami Vision Pro. Urządzenie ma być pozycjonowane jako produkt premium o wysokiej cenie.
