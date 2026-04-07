Sprzęt

iPhone Fold ma problemy. Premiera może się opóźnić

Apple intensywnie pracuje nad swoim pierwszym składanym smartfonem. Najnowsze doniesienia wskazują jednak na poważne przeszkody w procesie produkcji.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:31
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
iPhone Fold ma problemy. Premiera może się opóźnić

Testy ujawniły wady konstrukcyjne

Produkcja próbna składanego smartfonu firmy Apple ruszyła już w zakładach Foxconn w Chinach. Inżynierowie natrafili jednak na niespodziewane trudności techniczne. Raporty wskazują, że problemy dotyczą głównie wytrzymałości zawiasów oraz elastycznego wyświetlacza. To kluczowe elementy każdego urządzenia tego typu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Obecnie trwa faza weryfikacji produkcji. Jest to jeden z ostatnich etapów przed masowym montażem. Najbliższe tygodnie będą decydujące dla harmonogramu giganta z Cupertino. Dostawcy komponentów zostali już poinformowani o możliwych zmianach w terminach. Jeśli usterki nie zostaną szybko usunięte, planowana na lipiec masowa produkcja może się nie rozpocząć.

Advertisement

Premiera może zostać przesunięta

Początkowo iPhone Fold (lub iPhone Ultra) miał zadebiutować we wrześniu 2026 roku wraz z modelami iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max. Teraz ten termin wydaje się mało prawdopodobny. Apple może zdecydować się na strategię znaną z debiutu iPhone'a X. Oznacza to pokazanie telefonu we wrześniu, ale wprowadzenie go do sprzedaży dopiero w listopadzie lub grudniu.

Niektórzy analitycy sugerują nawet, że rynkowy debiut może przesunąć się na rok 2027. Apple nie chce ryzykować wypuszczenia niedopracowanego produktu. Składany model ma być urządzeniem luksusowym, którego cena może zaczynać się od 2400 dolarów (niemal 9000 zł). Producent planuje dostarczyć na rynek około 7-8 milionów egzemplarzy w pierwszej fali.

Priorytety i braki w dostawach

Apple zmienia swój kalendarz wydawniczy na ten rok. Podstawowy iPhone 18 oraz nowy iPhone Air 2 prawdopodobnie pojawią się dopiero wiosną 2027 roku. Firma chce skupić wszystkie siły na najdroższych i najbardziej zaawansowanych modelach. Powodem są także ograniczone zasoby kości pamięci na światowych rynkach.

Mimo problemów inżynieryjnych, Apple liczy na duży sukces. Składany iPhone ma ożywić zainteresowanie całą linią smartfonów firmy. Branżowi eksperci przewidują, że wejście amerykańskiego giganta w ten segment spowoduje wzrost sprzedaży składanych telefonów o 30% w skali globalnej. Czy tak się stanie, przekonamy się w niedalekiej przyszłości.

Image
telepolis
Źródła zdjęć: Talks Tech Newz, Telepolis.pl
Źródła tekstu: GSMArena, engadget, Phone Arena