Sprzęt

Intel przypuszcza atak na konsole. Pokazano wydajne układy Arc G

Niebiescy wreszcie budzą się ze snu zimowego i zaczynają zabiegać o ignorowane do tej pory gałęzie rynku. Pytanie czy znajdą się chętni?

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:04
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Intel przypuszcza atak na konsole. Pokazano wydajne układy Arc G
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Intel oficjalnie zaprezentował serię Arc G, czyli nowe procesory zaprojektowane z myślą o handheldach. Ma to pozwolić nawiązać walkę z AMD, które dominowało do tej pory w tym segmencie. Dowodem na to jest m.in. Valve Steam Deck, ASUS ROG Ally czy Lenovo Legion Go.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pierwsze konsole zostaną pokazane podczas Computex 2026

Przygotowano dwa modele - Arc G3 oraz Arc G3 Extreme. Oba bazują na układach Panther Lake, oferując 14 rdzeni (2P+8E+4LPE) i 14 wątków, NPU o wydajności 46 TOPS oraz 12 MB pamięci podręcznej L3. Różnica występuje jednak w taktowaniach - kolejno do 4,6 i 4,7 GHz oraz zintegrowanym układzie graficznym.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola LENOVO Legion Go S Biały
Konsola LENOVO Legion Go S Biały
0 zł
2344.82 zł - najniższa cena
Kup teraz 2344.82 zł
Konsola AYANEO 3 OLED Ryzen 7 16/512GB 144Hz Czarny
Konsola AYANEO 3 OLED Ryzen 7 16/512GB 144Hz Czarny
0 zł
3399 zł - najniższa cena
Kup teraz 3399 zł
Konsola RETROID Pocket 5 Czarny
Konsola RETROID Pocket 5 Czarny
0 zł
1299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Advertisement

Słabsze APU wyposażono w Intel ARC B370, które posiada 10 rdzeni Xe3 z zegarem do 2200 MHz. Mocniejszy chip posiada zaś Intel ARC B390, oferujący 12 rdzeni Xe3 z taktowaniem do 2300 MHz. W obu przypadkach dostajemy obsługę technologii Intel XeSS 3, do 96 GB pamięci RAM typu LPDDR5X-8533 i konfigurowalne TPD od 8 do 35 W.

Intel przypuszcza atak na konsole. Pokazano wydajne układy Arc G

Intel chwali się też nowoczesnym zapleczem komunikacyjnym. Urządzenia z Arc G3 mają oferować Wi-Fi 7, Bluetooth 6 oraz Thunderbolt 4. Pierwsze handheldy przygotują m.in. Acer, MSI i OneXPlayer, a ich rynkowy debiut zapowiadany jest na najbliższe miesiące. Część konstrukcji zostanie pokazana podczas targów Computex 2026 w przyszłym tygodniu.

I chociaż na tym etapie trudno wyciągać wnioski, to na papierze zapowiada się to bardzo ciekawie. Jednak dopiero niezależne recenzje pokażą jak wygląda wydajność w grach oraz temperatury. A przy obecnych warunkach rynkowych najważniejsze i tak będą ceny samych konsol.

Intel Core Ultra 5 225F
Image
telepolis
APU handheld Intel procesor konsola do gier CPU konsola przenośna Intel Arc G3 Intel ARC G3 Extreme
Źródła zdjęć: Intel
Źródła tekstu: Intel, oprac. własne