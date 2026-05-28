Intel przypuszcza atak na konsole. Pokazano wydajne układy Arc G

Intel oficjalnie zaprezentował serię Arc G, czyli nowe procesory zaprojektowane z myślą o handheldach. Ma to pozwolić nawiązać walkę z AMD, które dominowało do tej pory w tym segmencie. Dowodem na to jest m.in. Valve Steam Deck, ASUS ROG Ally czy Lenovo Legion Go.

Pierwsze konsole zostaną pokazane podczas Computex 2026

Przygotowano dwa modele - Arc G3 oraz Arc G3 Extreme. Oba bazują na układach Panther Lake, oferując 14 rdzeni (2P+8E+4LPE) i 14 wątków, NPU o wydajności 46 TOPS oraz 12 MB pamięci podręcznej L3. Różnica występuje jednak w taktowaniach - kolejno do 4,6 i 4,7 GHz oraz zintegrowanym układzie graficznym.

Słabsze APU wyposażono w Intel ARC B370, które posiada 10 rdzeni Xe3 z zegarem do 2200 MHz. Mocniejszy chip posiada zaś Intel ARC B390, oferujący 12 rdzeni Xe3 z taktowaniem do 2300 MHz. W obu przypadkach dostajemy obsługę technologii Intel XeSS 3, do 96 GB pamięci RAM typu LPDDR5X-8533 i konfigurowalne TPD od 8 do 35 W.

Intel chwali się też nowoczesnym zapleczem komunikacyjnym. Urządzenia z Arc G3 mają oferować Wi-Fi 7, Bluetooth 6 oraz Thunderbolt 4. Pierwsze handheldy przygotują m.in. Acer, MSI i OneXPlayer, a ich rynkowy debiut zapowiadany jest na najbliższe miesiące. Część konstrukcji zostanie pokazana podczas targów Computex 2026 w przyszłym tygodniu.