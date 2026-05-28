x-kom wyprzedaje za ułamek ceny. Bez tego wakacje nie mają sensu
Dni są już naprawdę długie, a ciepłe wieczory stają się normą, a nie wyjątkiem od reguły. Tym samym coraz więcej czasu spędzamy na zewnątrz. Czy to nad wodą, czy na działce. A w takich chwilach warto cieszyć się muzyką.
Do tego celu może nam posłużyć niewielki, acz mocny głośnik Silver Monkey NoiseGo 10 W. Jest to urządzenie, które na 30% głośności potrafi grać do 24 godzin. A jest to moc wystarczająca, aby nadać melodii w tle podczas grilla. Pełna moc skróci ten czas, ale wciąż do poziomu wystarczającego do zabawy do późnych godzin.
Silver Monkey NoiseGo 10 W w promocji
W ramach promocji głośnik ten możecie kupić za jedyne 59 zł, czyli taniej, niż prowiant dla jednej osoby na porządną imprezę. Oczywiście bateria i moc to nie jedyne, co ma do zaoferowania. Znajdziemy tu także slot kart pamięci oraz AUX. Tym samym odtworzy dźwięk nie tylko przez Bluetooth, a nawet może działać jako samodzielne urządzenie grające bez zewnętrznego źródła.
Nie jest to też typowy głośnik mono, a znajdują się w nim dwa przetworniki o średnicy 52 mm każdy. Mamy także podświetlenie RGB i szybkie ładowanie — wystarczą 3 godziny, aby odzyskał pełną moc. A dzięki odporności na wodę w formie IPX5 niestraszny mu ani lekki deszcz, ani ulewa, ani przypadkowa kąpiel. Wszystko to za jedyne 59 zł.