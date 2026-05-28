x-kom wyprzedaje za ułamek ceny. Bez tego wakacje nie mają sensu

Do tego celu może nam posłużyć niewielki, acz mocny głośnik Silver Monkey NoiseGo 10 W. Jest to urządzenie, które na 30% głośności potrafi grać do 24 godzin. A jest to moc wystarczająca, aby nadać melodii w tle podczas grilla. Pełna moc skróci ten czas, ale wciąż do poziomu wystarczającego do zabawy do późnych godzin.

Dalsza część tekstu pod wideo

Silver Monkey NoiseGo 10 W w promocji

W ramach promocji głośnik ten możecie kupić za jedyne 59 zł, czyli taniej, niż prowiant dla jednej osoby na porządną imprezę. Oczywiście bateria i moc to nie jedyne, co ma do zaoferowania. Znajdziemy tu także slot kart pamięci oraz AUX. Tym samym odtworzy dźwięk nie tylko przez Bluetooth, a nawet może działać jako samodzielne urządzenie grające bez zewnętrznego źródła.