Oprogramowanie

Masz urządzenie Google Pixel? Mamy dobrą wiadomość

Użytkownicy sprzętów Google Pixel mają powody do zadowolenia. Jeszcze tego lata otrzymają aktualizację do Androida 17.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:11
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Masz urządzenie Google Pixel? Mamy dobrą wiadomość
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Tego lata zadebiutuje nowa wersja Androida, oznaczona numerem 17. Google oficjalnie potwierdził, że użytkownicy sprzętów z serii Pixel jako pierwsi otrzymają aktualizację. Nie jest to żadnym zaskoczeniem, ale przy okazji poznaliśmy dokładną listę wspieranych urządzeń.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aktualizacja do Androida 17

Aktualizację do Androida 17 dostaną urządzenia, które można już chyba określić już mianem dość wiekowych. Mowa przede wszystkim o smartfonach Pixel 6, które zadebiutowały 4 lata temu. W świecie technologii to niemal wieczność.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon GOOGLE Pixel 10a 5G 8/256GB 6.3" 120Hz Malinowy
Smartfon GOOGLE Pixel 10a 5G 8/256GB 6.3" 120Hz Malinowy
0 zł
2549 zł - najniższa cena
Kup teraz 2549 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 10a 5G 8/256GB 6.3" 120Hz Jasnofioletowy
Smartfon GOOGLE Pixel 10a 5G 8/256GB 6.3" 120Hz Jasnofioletowy
0 zł
2549 zł - najniższa cena
Kup teraz 2549 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro 5G 16/1TB 6.3" 120Hz Obsydian
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro 5G 16/1TB 6.3" 120Hz Obsydian
0 zł
5749.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5749.99 zł
Advertisement

Pełna lista urządzeń Pixel, które dostaną aktualizację do Androida 17, prezentuje się następująco:

  • Pixel 6
  • Pixel 6 Pro
  • Pixel 6a
  • Pixel 7
  • Pixel 7 Pro
  • Pixel 7a
  • Pixel Tablet
  • Pixel Fold
  • Pixel 8
  • Pixel 8 Pro
  • Pixel 8a
  • Pixel 9
  • Pixel 9 Pro
  • Pixel 9 Pro XL
  • Pixel 9 Pro Fold
  • Pixel 9a
  • Pixel 10
  • Pixel 10 Pro
  • Pixel 10 Pro XL
  • Pixel 10 Pro Fold

Ciekawe, czy Google udostępniłby Androida 17 na telefonach Pixel 6, gdyby nie wymogi Unii Europejskiej. Wspólnota nałożyła na producentów obowiązek udostępniania aktualizacji przez 5 lat od daty wprowadzenia na rynek ostatniego egzemplarza danego modelu.

Image
telepolis
Android Google Google Pixel Android 17
Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Google