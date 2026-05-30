Masz urządzenie Google Pixel? Mamy dobrą wiadomość

Tego lata zadebiutuje nowa wersja Androida, oznaczona numerem 17. Google oficjalnie potwierdził, że użytkownicy sprzętów z serii Pixel jako pierwsi otrzymają aktualizację. Nie jest to żadnym zaskoczeniem, ale przy okazji poznaliśmy dokładną listę wspieranych urządzeń.

Aktualizacja do Androida 17

Aktualizację do Androida 17 dostaną urządzenia, które można już chyba określić już mianem dość wiekowych. Mowa przede wszystkim o smartfonach Pixel 6, które zadebiutowały 4 lata temu. W świecie technologii to niemal wieczność.

Pełna lista urządzeń Pixel, które dostaną aktualizację do Androida 17, prezentuje się następująco:

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9a

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold