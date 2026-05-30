Masz urządzenie Google Pixel? Mamy dobrą wiadomość
Użytkownicy sprzętów Google Pixel mają powody do zadowolenia. Jeszcze tego lata otrzymają aktualizację do Androida 17.
Tego lata zadebiutuje nowa wersja Androida, oznaczona numerem 17. Google oficjalnie potwierdził, że użytkownicy sprzętów z serii Pixel jako pierwsi otrzymają aktualizację. Nie jest to żadnym zaskoczeniem, ale przy okazji poznaliśmy dokładną listę wspieranych urządzeń.
Aktualizacja do Androida 17
Aktualizację do Androida 17 dostaną urządzenia, które można już chyba określić już mianem dość wiekowych. Mowa przede wszystkim o smartfonach Pixel 6, które zadebiutowały 4 lata temu. W świecie technologii to niemal wieczność.
Pełna lista urządzeń Pixel, które dostaną aktualizację do Androida 17, prezentuje się następująco:
- Pixel 6
- Pixel 6 Pro
- Pixel 6a
- Pixel 7
- Pixel 7 Pro
- Pixel 7a
- Pixel Tablet
- Pixel Fold
- Pixel 8
- Pixel 8 Pro
- Pixel 8a
- Pixel 9
- Pixel 9 Pro
- Pixel 9 Pro XL
- Pixel 9 Pro Fold
- Pixel 9a
- Pixel 10
- Pixel 10 Pro
- Pixel 10 Pro XL
- Pixel 10 Pro Fold
Ciekawe, czy Google udostępniłby Androida 17 na telefonach Pixel 6, gdyby nie wymogi Unii Europejskiej. Wspólnota nałożyła na producentów obowiązek udostępniania aktualizacji przez 5 lat od daty wprowadzenia na rynek ostatniego egzemplarza danego modelu.