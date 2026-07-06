Pobito rekord świata. Ten dron leciał z prędkością 699 km/h

Quantum Systems pochwaliło się wynikiem, który może mocno namieszać w branży dronów. Eksperymentalny Apex Recordhunter osiągnął podczas wewnętrznych testów prędkość 699 km/h w locie poziomym. Mówimy więc o maszynie zasilanej akumulatorami, która przebiła obecny rekord Guinnessa dla bateryjnego quadrocoptera.

Obecny Rekord Guinnessa wynosi 657,59 km/h

Na razie trzeba jednak zachować ostrożność - oficjalne potwierdzenie rekordu dopiero ma nastąpić. Niemcy zapowiadają, że próbę pod okiem niezależnych obserwatorów przeprowadzi w najbliższych tygodniach. Dopiero po niej poznamy więcej szczegółów, bo producent nie zdradza jeszcze informacji o napędzie, akumulatorze, masie ani wymiarach drona.



Apex Recordhunter powstał zaledwie w ciągu roku w zespole N3XT. Nie jest to jednak projekt przygotowany wyłącznie po to, by dobrze wyglądał w nagłówkach. Firma sugeruje, że część rozwiązań sprawdzonych w tym prototypie może trafić do przyszłych dronów przechwytujących.