Pobito rekord świata. Ten dron leciał z prędkością 699 km/h
Niemiecka firma ma powody do zadowolenia. Ich w pełni elektryczny dron okazał się szybszy, niż jakiekolwiek inne rozwiązanie na rynku.
Quantum Systems pochwaliło się wynikiem, który może mocno namieszać w branży dronów. Eksperymentalny Apex Recordhunter osiągnął podczas wewnętrznych testów prędkość 699 km/h w locie poziomym. Mówimy więc o maszynie zasilanej akumulatorami, która przebiła obecny rekord Guinnessa dla bateryjnego quadrocoptera.
Obecny Rekord Guinnessa wynosi 657,59 km/h
Na razie trzeba jednak zachować ostrożność - oficjalne potwierdzenie rekordu dopiero ma nastąpić. Niemcy zapowiadają, że próbę pod okiem niezależnych obserwatorów przeprowadzi w najbliższych tygodniach. Dopiero po niej poznamy więcej szczegółów, bo producent nie zdradza jeszcze informacji o napędzie, akumulatorze, masie ani wymiarach drona.
Apex Recordhunter powstał zaledwie w ciągu roku w zespole N3XT. Nie jest to jednak projekt przygotowany wyłącznie po to, by dobrze wyglądał w nagłówkach. Firma sugeruje, że część rozwiązań sprawdzonych w tym prototypie może trafić do przyszłych dronów przechwytujących.
To ważny kontekst, bo za rekordową prędkością stoi nie tylko inżynierska ciekawość, lecz także wojskowe zastosowania. Quantum Systems wskazuje na coraz szybsze i bardziej zwrotne zagrożenia z powietrza, z którymi dotychczasowe rozwiązania mogą mieć problem. Apex Recordhunter jest więc pokazem możliwości, ale też zapowiedzią tego, w jakim kierunku mogą pójść kolejne bezzałogowe maszyny.