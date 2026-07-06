Microsoft robi wielkie czystki. Aż 4800 osób straci pracę

Microsoft rozpoczyna nowy rok finansowy od kolejnej rundy zwolnień. Firma ma pożegnać się z około 4800 pracownikami, co odpowiada mniej więcej 2,1% całego zatrudnienia. To następny duży ruch kadrowy po ubiegłorocznej redukcji, która objęła około 9100 osób.

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Gigant tłumaczy się, że to wcale nie jest wina AI

Największe cięcia uderzą w dział sprzedaży komercyjnej oraz segment Xbox. W przypadku gamingowej części Microsoftu mowa o około 1600 pracownikach objętych zwolnieniami już teraz. Firma ma też planować głębszą restrukturyzację, która do końca roku finansowego może oznaczać likwidację nawet 20% stanowisk w tym dziale. Do tego dochodzi sprzedaż czterech studiów oraz rozważanie pozbycia się kolejnego.

W wewnętrznej wiadomości do pracowników Amy Coleman, szefowa działu HR Microsoftu, tłumaczy decyzję zmianami zachodzącymi w branży technologicznej. Wprost zaznaczyła jednak, że likwidowane stanowiska nie są zastępowane przez sztuczną inteligencję. Jednocześnie przyznała, że AI zmienia sposób wykonywania pracy, a Microsoft musi dostosować zasoby, role i model działania do nowych realiów.

Firma przekonuje, że stara się przenosić pracowników na inne stanowiska. W ciągu ostatniego roku ponad 4000 osób miało znaleźć nowe role wewnątrz Microsoftu, a kolejnych 500 przeniesiono jeszcze w tym miesiącu.