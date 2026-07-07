Telewizja i VoD

To sci-fi na Netflixie bardzo się podoba. Interesująca i przepiękna nowość

Netflix to platforma, która żadnych gatunków się nie boi. Dba też o to, aby latem nie zabrakło nam różnorodnych pozycji do oglądania. Tym razem, na Netflixie wylądowało nietypowe science-fiction. Mowa o anime "Sparks of Tomorrow". 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:22
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To sci-fi na Netflixie bardzo się podoba. Interesująca i przepiękna nowość
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Sparks of Tomorrow. Premiera 5 lipca 2026

Jak piszą media, to anime w stylu steampunk, w którym dwójka nastolatków próbuje stworzyć lepszą przyszłość dzięki energii elektrycznej i wielkim marzeniom. To anime z dużym potencjałem. Wzmocnione piękną grafiką, płynną animacją i niesamowitą różnorodnością stylów. Jeśli chodzi o postacie, to wszystkie wydają się wyjątkowe i intrygujące.  

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Film animowany "Sparks of Tomorrow" został wyprodukowany przez Kyoto Animation. Został oparty na powieści 20 Seiki Denki Mokuroku, autorstwa Hiro Yukiego i Kazumiego Ikedy z 2018 roku. To nic innego, jak romantyczny dramat science fiction, który koncentruje się na nastolatkach Kihachi i Inako, którzy tworzą nietypową parę. Starają się uszczęśliwić zmarłego członka rodziny, jednocześnie budując lepszą przyszłość. W tym steampunkowym świecie elektryczność może zmienić życie, jakie znali do tej pory. Od bohaterów zależy, czy odważą się podjąć działanie, czy tkwić w zadymionym świecie, w którym postęp utknął w miejscu, pogrążając się w dymie i sadzy.

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Elektryczność i tajemniczy katalog

Już na początku, lektor opowiada nam, że w alternatywnej wersji Kioto ojcowie ery elektryczności zmarli, zanim zapisali się w historii, dając początek erze pary. Na pokładzie zadymionego pociągu, chłopiec Kihachi podróżuje ze starszym bratem, który rzuca mu wyzwanie - to on właśnie ma rozpocząć erę elektryczności. Czy chłopiec podoła zadaniu? Kluczem do przyszłości okaże się tajemniczy katalog elektryczny, niezwykła księga pełna wizjonerskich wynalazków i sekretów. 

5 lipca miał premierę pierwszy odcinek "Sparks of Tomorrow". Nowe odcinki będą pojawiały się co tydzień w niedzielę. 

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Źródła zdjęć: Netflix
Źródła tekstu: Netflix, Decider