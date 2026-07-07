x-kom wyprzedaje za pół ceny. Rzucili 1000 sztuk, ale idzie jak woda
Wakacje rozpoczęły się na dobre. I chociaż dziś pogoda nie rozpieszcza, to mamy świetną okazję, aby kupić sprzęt niezbędny podczas aktywności.
Dość limitowany sprzęt, bo w momencie pisania tych słów zostało 721 sztuk z 1000, które zostały objęte promocją. I chociaż ta kończy się dziś o 22:00, to w tym tempie może nie dotrwać. I trudno się temu dziwić: mówimy tu o naprawdę świetnej okazji na zakup powerbanku.
Silver Monkey z promocją na powerbank idealny na co dzień
I to takiego, który sprawdzi się na co dzień, jako zapasowe źródło energii na wyjścia. Mówimy tu bowiem o pojemności 10 000 mAh. Jest to więc idealny kompromis pomiędzy małymi wymiarami a pojemnością, który bez problemu naładuje od 2 do 1,5 raza niemal każdy smartfon obecny dziś na rynku.
Sam powerbank oferuje 3 porty, z czego jeden USB-A i dwa USB-C. Osiąga przy tym moc do 22,5 W wspierając technologie PD i QC. A wszystko to za jedyne 49 zł. To jednak nie koniec jego zalet, ponieważ wbudowany ekran prezentuje zarówno procentowy poziom naładowania baterii, jak i napięcie i natężenie w trakcie. Dzięki temu możemy łatwo policzyć, z jaką mocą ładują się nasze urządzenia.