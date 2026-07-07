x-kom wyprzedaje za pół ceny. Rzucili 1000 sztuk, ale idzie jak woda

Dość limitowany sprzęt, bo w momencie pisania tych słów zostało 721 sztuk z 1000, które zostały objęte promocją. I chociaż ta kończy się dziś o 22:00, to w tym tempie może nie dotrwać. I trudno się temu dziwić: mówimy tu o naprawdę świetnej okazji na zakup powerbanku.

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Silver Monkey z promocją na powerbank idealny na co dzień

I to takiego, który sprawdzi się na co dzień, jako zapasowe źródło energii na wyjścia. Mówimy tu bowiem o pojemności 10 000 mAh. Jest to więc idealny kompromis pomiędzy małymi wymiarami a pojemnością, który bez problemu naładuje od 2 do 1,5 raza niemal każdy smartfon obecny dziś na rynku.