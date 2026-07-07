Honor goni za Apple i Samsungiem. Nowy Magic V będzie mocniej kusił

Duże, rozkładane smartfony mają sporo zalet, ale kwadratowy ekran narzuca sporo ograniczeń, na przykład podczas oglądania filmów. Stąd też coraz częściej mówi się o nowym podejściu – ekranach, które się rozkładają do szerszego formatu, przypominającego tablet, na przykład 4:3 lub nawet 16:10.

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Taki sprzęt ma już w swej ofercie Huawei (model Pura X Max), a rynek czeka na dwie wielkie premiery – już niedługo Samsung pokaże Galaxy Z Fold8, a wkrótce potem Apple zaprezentuje iPhone Ultra. Do tego grona zamierza też dołączyć Honor.

Szeroki Honor Magic V już w drodze

Z najnowszych informacji, przekazanych przez leakera Digital Chat Station, wynika, że projekt szerokiego modelu Magic V jest obecnie priorytetem dla producenta, który wkłada do niego, wszystko, co najlepsze.

Z doniesień wynika, że prototyp telefonu został wyposażony w wewnętrzny ekran o przekątnej około 7,6 cala oraz zewnętrzny panel o przekątnej 5,5 cala. Dokładne proporcje dużego ekranu nie są znane, ale mówi się, że ma to być około 4:3.

Za wydajność urządzenia odpowiadać ma zapowiadany układ Snapdragon 8 Elite Gen 6, wyprodukowany w litografii 2 nm. Producent postawi również na zaawansowane możliwości fotograficzne – w szerokim Magicu V znajdzie się główny aparat o rozdzielczości 200 Mpix oraz jednostka z teleobiektywem peryskopowym. Istotnym atutem konstrukcji ma być pojemna bateria przekraczająca 7000 mAh. Szacowana cena startowa urządzenia ma wynosić 9999 juanów, czyli około 5525 zł. W naszych realiach należałoby jednak oczekiwać ceny powyżej 8 tys. zł, tak jak jest z Honor Magic V6.

Szerszy rozkładak ma więcej sensu

Szersze modele z rozkładanym ekranem oferują użytkownikom kilka istotnych korzyści. Przede wszystkim taki format zapewnia znacznie większy komfort podczas wielozadaniowości, umożliwiając wygodną pracę na kilku aplikacjach jednocześnie w trybie podzielonego ekranu. Nie trzeba przesuwać okien jak na ekranie 1:1.