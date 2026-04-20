Huawei wywraca rynek składaków do góry nogami. Oto Pura X Max

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, Huawei pokazał smartfon Pura X Max. To sprzęt, który zmienia filozofię korzystania ze składnych telefonów – główny ekran nie ma kwadratowych, mało praktycznych proporcji, lecz prostokątne, dzięki czemu z urządzenia lepiej się korzysta podczas oglądania filmów czy grania.

Podobne rozkładane smartfony, o szerszych proporcjach, przygotowują także Apple i Samsung, ale jak dotąd ich urządzenia pozostają w sferze plotek i przecieków. Huawei pokazał gotowy sprzęt i wprowadza go do sprzedaży.

Nareszcie sensowny ekran w składaku

Wewnętrzny wyświetlacz w Huawei Pura X Max ma 7,7 cala z rozdzielczością 2584 x 1828, a zewnętrzny 5,4 cala (1848 x 1264). Oba to panele LTPO OLED z adaptacyjnym odświeżaniem 1-120 Hz i podświetleniem PWM 1440 Hz. Jasność szczytowa zewnętrznego wyświetlacza sięga 3500 nitów, a wewnętrznego 3000 nitów.

Dla większego komfortu producent zastosował proporcje ekranów zbliżone do 2:1, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dzięki temu na obydwu wyświetlaczach można prezentować treści w bardziej naturalny sposób, na przykład na wewnętrznym ekranie filmy będą się wyświetlać bez szerokich pasów na górze i dole, jak to jest w kwadratowych ekranach typowych foldów. W razie czego telefon można też obrócić, by w układzie pionowym przeglądać strony internetowe lub korzystać z mediów społecznościowych.

Pod obudową modelu Huawei Pura X Max pracuje układ Kirin 9030 Pro z obsługą sprzętowego ray tracingu. Urządzenie dostępne jest z 12 lub 16 GB RAM-u i nawet 1 TB pamięci wewnętrznej. Bateria ma pojemność 5300 mAh z ładowaniem przewodowym 66 W i bezprzewodowym 50 W. To całkiem solidny zestaw jak na tak smukłą składaną konstrukcję, która ma 5,2 mm po rozłożeniu oraz 11,2 mm po złożeniu.

Sekcja foto przedstawia się całkiem obiecująco. Huawei Pura X Max został wyposażony w aparat główny 50 Mpix (sensor RYYB ze zmienną przysłoną f/1.4-f/4.0 i OIS). Towarzyszy mu ultraszerokokątny aparat 12,5 Mpix oraz aparat 50 Mpix z peryskopowym teleobiektywem i zoomem optycznym 3,5x. Całość wspiera system obrazowania XMAGE oraz dodatkowy czujnik kolorów.

Smartfon debiutuje z HarmonyOS 6.1 i z aplikacją do rysowania Born to Draw. Do zestawu producent dołącza rysik M-Pen 3 Mini z mikrofonem, dodatkowymi przyciskami i obsługą gestów w powietrzu.