Płacisz 3 dychy i masz oryginalną konsolę z trzema kultowymi grami

A dokładniej mikrokonsoli Hyper Mega Tech! Super Micro Asteroids. Jak się nietrudno domyślić, to właśnie kultowe Asteroids jest grą, która odgrywa tu pierwsze skrzypce, chociaż to nie jedyny tytuł, który znajdziemy w urządzeniu. Obok niego znajdują się także nieco mniej znane, acz równie ważne dla prehistorii gamingu Gravitar i Yars Revenge.

Hyper Mega Tech! Super Micro Asteroids za 30 zł

Sama konsola jest... maleńka. Mamy tu 2-calowy, kolorowy i podświetlany ekran, czterokierunkowy d-pad, przyciski A, B, Start i Select, oraz przycisk regulacji głośności. Bo tak, jest tu głośnik, który odtwarza kultowe brzęczenia.

Rozmiary urządzenia same w sobie potęgują wyzwanie w tych i tak już niezwykle trudnych grach automatowych. Dla jednego to będzie udręka, dla innego zwiększenie wyzwania na długie godziny zabawy. Samo urządzenie jest zasilanie trzema bateriami AAA. Warto jednak pamiętać o wkrętaku typu philips (krzyżyk): bez tego nie dostaniemy się do baterii. Zawsze też można do niego przypiąć klucze i traktować jako ratunek ostatniej szansy, np. podczas wielu godzin oczekiwania na SOR, czego rzecz jasna nikomu nie życzę. A to wszystko za 29,99 zł.