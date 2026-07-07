Sprzęt

Płacisz 3 dychy i masz oryginalną konsolę z trzema kultowymi grami

Konsola albo ewentualnie... spory (chociaż bez przesady) brelkok do kluczy, który pokocha każdy fan retro z głębszymi kieszeniami. I to większymi dosłownie, a nie w przenośni sugerującej większy majątek. Mowa tu w końcu o sprzęcie za 29,99 zł.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:28
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Płacisz 3 dychy i masz oryginalną konsolę z trzema kultowymi grami
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

A dokładniej mikrokonsoli Hyper Mega Tech! Super Micro Asteroids. Jak się nietrudno domyślić, to właśnie kultowe Asteroids jest grą, która odgrywa tu pierwsze skrzypce, chociaż to nie jedyny tytuł, który znajdziemy w urządzeniu. Obok niego znajdują się także nieco mniej znane, acz równie ważne dla prehistorii gamingu Gravitar i Yars Revenge.

Dalsza część tekstu pod wideo
Hyper Mega Tech! Super Micro Asteroids

Hyper Mega Tech! Super Micro Asteroids za 30 zł

Sama konsola jest... maleńka. Mamy tu 2-calowy, kolorowy i podświetlany ekran, czterokierunkowy d-pad, przyciski A, B, Start i Select, oraz przycisk regulacji głośności. Bo tak, jest tu głośnik, który odtwarza kultowe brzęczenia. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola HYPER MEDIA TECH Super Pocket Rare Edition
Konsola HYPER MEDIA TECH Super Pocket Rare Edition
0 zł
239.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 239.99 zł
Konsola HYPER MEGA TECH Super Pocket Capcom
Konsola HYPER MEGA TECH Super Pocket Capcom
0 zł
269 zł - najniższa cena
Kup teraz 269 zł
Advertisement

Rozmiary urządzenia same w sobie potęgują wyzwanie w tych i tak już niezwykle trudnych grach automatowych. Dla jednego to będzie udręka, dla innego zwiększenie wyzwania na długie godziny zabawy. Samo urządzenie jest zasilanie trzema bateriami AAA. Warto jednak pamiętać o wkrętaku typu philips (krzyżyk): bez tego nie dostaniemy się do baterii. Zawsze też można do niego przypiąć klucze i traktować jako ratunek ostatniej szansy, np. podczas wielu godzin oczekiwania na SOR, czego rzecz jasna nikomu nie życzę. A to wszystko za 29,99 zł.

Hyper Mega Tech! Super Micro Asteroids
Image
telepolis
gaming konsole retro Hyper Mega Tech! Hyper Mega Tech! Super Micro Asteroids
Źródła zdjęć: Hyper Mega Tech!, Lech Okoń / Telepolis