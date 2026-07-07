Apple będzie próbowało do skutku? iPhone Air 2 z ważnymi zmianami

iPhone Air okazał się... no cóż, porażka to naprawdę mocne słowo i bardzo łatwo będzie się dało je obalić. Jednak nie będzie zbyt kontrowersyjnym stwierdzeniem, że nie mamy tu do czynienia ze sprzętem, który odniósł sukces. I nic dziwnego: mała bateria, jeden aparat i wysoka cena... Okazało się, że ludzie nie chcą cienkich smartfonów, a smartfony funkcjonalne, przy których nie muszą się bać, że bateria padnie w trakcie dnia. Mogłoby się więc wydawać, że Apple nie uczy się na błędach, skoro ma planować premierę Air 2. Jednak przecieki sugerują coś innego.

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iPhone Air 2 nieoficjalnie zapowiedziany

Przejdźmy do konkretów. Smartfon ten ma dostać układ Apple A20 wykonany w procesie 2 nm przez TSMC. Mowa więc o układzie, który trafi do przyszłorocznego podstawowego iPhone. Jeśli chodzi o ekran, to mamy dostać 6,55-calowy panel OLED z odświeżaniem 120 Hz. Ot, naturalna ewolucja poprzednika.

Najciekawiej jednak robi się, jeśli chodzi o baterie. Ta ma urosnąć z 3149 mAh do 3500 mAh. Owszem, to wciąż niewiele, ale przy procesorze w 2 nm i odpowiedniej optymalizacji może dać nam smartfon, który w końcu będzie działał przez cały dzień bez problemu. Kolejną zmianą ma być dodanie drugiego obiektywu, tym razem szerokokątnego.