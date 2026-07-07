Było 700 zł, a Media Expert wyprzedaje za 299 zł
Lato w pełni, więc wakacje. A jak wakacje to wiadomo: grill, namiot, plaża, działkowanie... Wszystkie te rzeczy łączy jedno: zabawa przy dobrej muzyce.
Jednak do tego celu potrzeby jest także odpowiedni sprzęt grający. Coś, co sprawi, że nie tylko usłyszymy, że coś wydaje dźwięki, ale też zapewni przyjemnych doznań. A zarazem coś przenośnego, dzięki czemu będziemy mogli spakować to do torby. Krótko mówiąc: potrzebny jest nam porządny głośnik Bluetooth. A tak się składa, że AOC O2 możecie teraz kupić za jedyne 299 zł, co jest promocją z bazowej ceny 699,99 zł.
AOC O2 za jedyne 299 zł
Jest to naprawdę solidny kawał sprzętu. Mamy tu do czynienia z zestawem głośników w systemie 2.0 o łącznej mocy 65 W. Mimo tak dużego jej zapasu głośnik ma pracować bez przerwy nawet do 24 godzin, co pozwoli na przynajmniej dwa dni intensywnej zabawy.
I to zabawy niezależnej od warunków pogodowych, ponieważ jest on odporny na kurz, deszcz, w tym ten intensywny, czy nawet upadki z pomostu do wody do 1 metra. A to dzięki spełnieniom warunków potrzebnych do uzyskania certyfikatu IP67.
Dodatkowo oferuje on funkcję powerbanku, dzięki czemu urządzenie będące źródłem dźwięku nie rozładuje się przedwcześnie. Nie zabrakło tu także wbudowanego mikrofonu, który pozwala na toczenie rozmów przy pomocy głośnika. W aucie może więc działać jak zestaw głośnomówiący. A wszystko to zajedyne 299 zł.