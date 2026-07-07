Było 700 zł, a Media Expert wyprzedaje za 299 zł

Jednak do tego celu potrzeby jest także odpowiedni sprzęt grający. Coś, co sprawi, że nie tylko usłyszymy, że coś wydaje dźwięki, ale też zapewni przyjemnych doznań. A zarazem coś przenośnego, dzięki czemu będziemy mogli spakować to do torby. Krótko mówiąc: potrzebny jest nam porządny głośnik Bluetooth. A tak się składa, że AOC O2 możecie teraz kupić za jedyne 299 zł, co jest promocją z bazowej ceny 699,99 zł.

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AOC O2 za jedyne 299 zł

Jest to naprawdę solidny kawał sprzętu. Mamy tu do czynienia z zestawem głośników w systemie 2.0 o łącznej mocy 65 W. Mimo tak dużego jej zapasu głośnik ma pracować bez przerwy nawet do 24 godzin, co pozwoli na przynajmniej dwa dni intensywnej zabawy.

I to zabawy niezależnej od warunków pogodowych, ponieważ jest on odporny na kurz, deszcz, w tym ten intensywny, czy nawet upadki z pomostu do wody do 1 metra. A to dzięki spełnieniom warunków potrzebnych do uzyskania certyfikatu IP67.