Bezpieczeństwo

Trzymali ją kilka godzin przy telefonie. A chodziło tylko o jedno

56-letnia mieszkanka Tarnowa przekonała się na własnej skórze, jak dotkliwe finansowo mogą okazać się skutki telefonu od oszusta, który podszył się pod pracownika banku. Wystarczyło kilka godzin manipulacji, a kobieta straciła blisko 70 tysięcy złotych. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:34
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Trzymali ją kilka godzin przy telefonie. A chodziło tylko o jedno
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Zadzwonił i zmanipulował. Rozmowa była nienaturalnie długa

Kobieta sama nie może w to uwierzyć. Zachowywała się jakby była w transie. Zerwała lokaty, wygenerowała kody, autoryzowała wypłaty gotówki i wykonała kilka przelewów. 

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Wszystko zaczęło się od jednego telefonu, w którym nieznajomy poinformował ją o tym, że ktoś na jej dane próbował zaciągnąć kredyt. Aby tego dokonać, wykorzystał skopiowaną aplikację bankową. I tak rozpoczął się maraton rozmów z rzekomymi pracownikami banku. Wszystko w ramach tego samego połączenia. 

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Od doradcy do specjalisty monitoringu systemowego

Rozmowa od doradcy bankowego, została przekierowana do kolejnej osoby, która przedstawiła się jako pracownik działu monitoringu systemowego. W trakcie czasu trwania połączena, "specjaliści" przesyłali fałszywe wiadomości SMS, przekonując kobietę, że bierze udział w procedurze zabezpieczania swoich oszczędności

Dopiero po kilku godzinach i wykonaniu wielu poleceń, kobieta rozłączyła się i dała sobie chwilę czasu na ochłonięcie. Jednak coś nie dawało jej spokoju. Postanowiła się upewnić i skontaktować samodzielnie z infolinią banku. Tam dopiero dowiedziała się, że padła ofiarą oszustów. Konto i dostęp do jej bankowości elektronicznej zostało natychmiast zablokowane, a cała sprawa trafiła w ręce policji. 

Pamiętajmy, że pracownicy banku nigdy nie poproszą żadnego z klientów o wykonanie przelewów, generowanie kodów, czy wypłatę gotówki z bankomatu. W przypadku tego typu telefonów, należy natychmiast przerwać rozmowę i samodzielnie zadzwonić do banku, korzystając z oficjalnego numeru. 

Telewizor LG
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Źródła zdjęć: Inna Kot / Shutterstock
Źródła tekstu: gazetakrakowska.pl, policja.pl