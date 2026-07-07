Trzymali ją kilka godzin przy telefonie. A chodziło tylko o jedno

Zadzwonił i zmanipulował. Rozmowa była nienaturalnie długa

Kobieta sama nie może w to uwierzyć. Zachowywała się jakby była w transie. Zerwała lokaty, wygenerowała kody, autoryzowała wypłaty gotówki i wykonała kilka przelewów.

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Wszystko zaczęło się od jednego telefonu, w którym nieznajomy poinformował ją o tym, że ktoś na jej dane próbował zaciągnąć kredyt. Aby tego dokonać, wykorzystał skopiowaną aplikację bankową. I tak rozpoczął się maraton rozmów z rzekomymi pracownikami banku. Wszystko w ramach tego samego połączenia.

Od doradcy do specjalisty monitoringu systemowego

Rozmowa od doradcy bankowego, została przekierowana do kolejnej osoby, która przedstawiła się jako pracownik działu monitoringu systemowego. W trakcie czasu trwania połączena, "specjaliści" przesyłali fałszywe wiadomości SMS, przekonując kobietę, że bierze udział w procedurze zabezpieczania swoich oszczędności.

Dopiero po kilku godzinach i wykonaniu wielu poleceń, kobieta rozłączyła się i dała sobie chwilę czasu na ochłonięcie. Jednak coś nie dawało jej spokoju. Postanowiła się upewnić i skontaktować samodzielnie z infolinią banku. Tam dopiero dowiedziała się, że padła ofiarą oszustów. Konto i dostęp do jej bankowości elektronicznej zostało natychmiast zablokowane, a cała sprawa trafiła w ręce policji.