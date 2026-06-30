Nowa wiadomość od fiskusa krąży wśród Polaków. "Uważajcie"

Chcą nas nabrać na nadpłatę

Oszuści podszywają się pod Krajową Administrację Krajową oraz portal podatki.gov.pl. Zachęcają uczciwych podatników do kliknięcia w link z wiadomości. Sprawa jest poważna. Po wejściu na fałszywą stronę, próbują od użytkownika wyłudzić PESEL i inne dane osobowe. Stałym numerem jest także próba wyłudzenia danych karty płatniczej.

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Uważajcie na fałszywe e-maile o rzekomej nadpłacie podatku dochodowego! alarmuje CSIRT KNF w mediach społecznościowych.

Te pieniądze do nas nie wrócą

Oszuści obiecują zwrot nadpłaconego podatku i trzeba przyznać, że brzmi to dość kusząco. W mailu mamy same konkrety, czyli metodę wypłaty zwrotu. Możemy wybrać przelew na rachunek bieżący, albo uznanie na kartę kredytową lub debetową. Treść takiej fałszywej wiadomości brzmi naprawdę profesjonalnie i niejedna osoba może się dać nabrać.

Co zrobić, kiedy dostaniemy taką wiadomość?