Nowa wiadomość od fiskusa krąży wśród Polaków. "Uważajcie"
Znów mamy do czynienia z falą oszustów, którzy bez cienia żenady podszywają się pod fiskusa. Eksperci biją na alarm: "Bądźcie ostrożni i nie dajcie się okraść".
Chcą nas nabrać na nadpłatę
Oszuści podszywają się pod Krajową Administrację Krajową oraz portal podatki.gov.pl. Zachęcają uczciwych podatników do kliknięcia w link z wiadomości. Sprawa jest poważna. Po wejściu na fałszywą stronę, próbują od użytkownika wyłudzić PESEL i inne dane osobowe. Stałym numerem jest także próba wyłudzenia danych karty płatniczej.
Uważajcie na fałszywe e-maile o rzekomej nadpłacie podatku dochodowego!
Te pieniądze do nas nie wrócą
Oszuści obiecują zwrot nadpłaconego podatku i trzeba przyznać, że brzmi to dość kusząco. W mailu mamy same konkrety, czyli metodę wypłaty zwrotu. Możemy wybrać przelew na rachunek bieżący, albo uznanie na kartę kredytową lub debetową. Treść takiej fałszywej wiadomości brzmi naprawdę profesjonalnie i niejedna osoba może się dać nabrać.
Co zrobić, kiedy dostaniemy taką wiadomość?
Osoby chcące sprawdzić swoje zeznanie podatkowe lepiej, aby korzystały wyłącznie z oficjalnego serwisu. Wszelkie interakcje z platformami rządowymi należy podejmować wyłącznie na stronach, których adres kończy się na gov.pl. Do wszystkich linków w SMS-ach powinniśmy podchodzić z ograniczonym zaufaniem. Oficjalne serwisy rządowe nigdy nie proszą o podawanie danych logowania do banku w celu weryfikacji tożsamości, czy realizacji zwrotu podatku.