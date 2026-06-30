Bezpieczeństwo

Nowa wiadomość od fiskusa krąży wśród Polaków. "Uważajcie"

Znów mamy do czynienia z falą oszustów, którzy bez cienia żenady podszywają się pod fiskusa. Eksperci biją na alarm: "Bądźcie ostrożni i nie dajcie się okraść". 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:52
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Nowa wiadomość od fiskusa krąży wśród Polaków. "Uważajcie"
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Chcą nas nabrać na nadpłatę

Oszuści podszywają się pod Krajową Administrację Krajową oraz portal podatki.gov.pl. Zachęcają uczciwych podatników do kliknięcia w link z wiadomości. Sprawa jest poważna. Po wejściu na fałszywą stronę, próbują od użytkownika wyłudzić PESEL i inne dane osobowe. Stałym numerem jest także próba wyłudzenia danych karty płatniczej. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Uważajcie na fałszywe e-maile o rzekomej nadpłacie podatku dochodowego!

alarmuje CSIRT KNF w mediach społecznościowych.

Te pieniądze do nas nie wrócą

Oszuści obiecują zwrot nadpłaconego podatku i trzeba przyznać, że brzmi to dość kusząco. W mailu mamy same konkrety, czyli metodę wypłaty zwrotu. Możemy wybrać przelew na rachunek bieżący, albo uznanie na kartę kredytową lub debetową. Treść takiej fałszywej wiadomości brzmi naprawdę profesjonalnie i niejedna osoba może się dać nabrać. 

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Co zrobić, kiedy dostaniemy taką wiadomość?

Osoby chcące sprawdzić swoje zeznanie podatkowe lepiej, aby korzystały wyłącznie z oficjalnego serwisu. Wszelkie interakcje z platformami rządowymi należy podejmować wyłącznie na stronach, których adres kończy się na gov.pl. Do wszystkich linków w SMS-ach powinniśmy podchodzić z ograniczonym zaufaniem. Oficjalne serwisy rządowe nigdy nie proszą o podawanie danych logowania do banku w celu weryfikacji tożsamości, czy realizacji zwrotu podatku.

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Źródła zdjęć: Alex Malt / Shutterstock
Źródła tekstu: CSIRT KNF, tvn24.pl