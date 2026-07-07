Ceny znowu pójdą w górę. Producenci nie pozostawiają złudzeń

ADATA ostrzega, że w trzecim kwartale 2026 roku ceny kontraktowe DRAM mogą wzrosnąć o kolejne 20-30%, a NAND nawet o 35-40%. Oznacza to, że podwyżki najmocniej uderzą w moduły RAM, nośniki SSD, karty pamięci i inne produkty konsumenckie jak laptopy, smartfony czy tablety.

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Ceny już nigdy nie będą tak niskie jak kilka lat temu

Powód jest dobrze znany - sztuczna inteligencja. Producenci pamięci coraz większą część mocy produkcyjnych kierują do serwerów, centrów danych oraz wysokomarżowych rozwiązań dla AI. W efekcie mniej kości trafia na rynek konsumencki, a to napędza niedobory oraz podwyżki cen.

Na rynku mówi się już o dalszych wzrostach w czwartym kwartale 2026 roku, a niedobory mogą potrwać nawet do 2030 roku. Wszystko zależy od tego, jak szybko ruszą nowe fabryki, linie produkcyjne i czy zapotrzebowanie ze strony AI przestanie rosnąć w tak szalonym tempie.

ADATA nie ma jednak powodów do narzekań. Firma pochwaliła się bardzo mocnym wynikiem sprzedażowym, wyższym o 13,2% miesiąc do miesiąca i aż o 212% rok do roku. Silna pozycja negocjacyjna, rosnące ceny oraz wysoki popyt mocno wspierają przychody Tajwańczyków.