Sprzęt

Ceny znowu pójdą w górę. Producenci nie pozostawiają złudzeń

To nie jest dobry moment na odkładanie zakupu nowego sprzętu. Co prawda sytuacja cenowa jest nieciekawa, ale będzie już tylko gorzej.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:22
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Ceny znowu pójdą w górę. Producenci nie pozostawiają złudzeń
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ADATA ostrzega, że w trzecim kwartale 2026 roku ceny kontraktowe DRAM mogą wzrosnąć o kolejne 20-30%, a NAND nawet o 35-40%. Oznacza to, że podwyżki najmocniej uderzą w moduły RAM, nośniki SSD, karty pamięci i inne produkty konsumenckie jak laptopy, smartfony czy tablety.

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Ceny już nigdy nie będą tak niskie jak kilka lat temu

Powód jest dobrze znany - sztuczna inteligencja. Producenci pamięci coraz większą część mocy produkcyjnych kierują do serwerów, centrów danych oraz wysokomarżowych rozwiązań dla AI. W efekcie mniej kości trafia na rynek konsumencki, a to napędza niedobory oraz podwyżki cen.

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Na rynku mówi się już o dalszych wzrostach w czwartym kwartale 2026 roku, a niedobory mogą potrwać nawet do 2030 roku. Wszystko zależy od tego, jak szybko ruszą nowe fabryki, linie produkcyjne i czy zapotrzebowanie ze strony AI przestanie rosnąć w tak szalonym tempie.

ADATA nie ma jednak powodów do narzekań. Firma pochwaliła się bardzo mocnym wynikiem sprzedażowym, wyższym o 13,2% miesiąc do miesiąca i aż o 212% rok do roku. Silna pozycja negocjacyjna, rosnące ceny oraz wysoki popyt mocno wspierają przychody Tajwańczyków.

Oczywiście rodzi się pytanie - czy warto czekać z kupnem nowego sprzętu? Nie. Problem nie wygląda na chwilowy, a co gorsza zaczyna dotykać nawet dużych graczy jak Apple. Oczywiście w końcu rynek się unormuje, ale to będzie kwestia lat, a nie miesięcy. I nawet wtedy nie należy spodziewać się drastycznego spadku cen, tak jak nigdy nie wróciliśmy do cen elektroniki sprzed czasów pandemii COVID-19. To będą raczej mniejsze korekty.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak
Źródła tekstu: Commercial Times, Wccftech, Oprac. własne