Nothing Ear (3a) zaskakują. Takich funkcji próżno szukać u innych

Już sam wygląd Nothing Ear (3a), typowy dla marki, wskazuje, że są to słuchawki dla odważnych użytkowników. Nowy model wyróżnia się wyrazistą paletą kolorystyczną, obejmującą różowy i żółty, obok klasycznych wykończeń w kolorze białym i czarnym.

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Słuchawki zachowują charakterystyczną dla Nothing przeźroczystą obudowę, przy okazji wprowadzając udoskonalone detale i ulepszoną ergonomie, włącznie z nowym rozmiarem gumek XS. Nowe etui ładujące nawiązuje designem do zaokrąglonych, plastikowych blistrów na leki. Dzięki temu zyskało bardziej opływową, przyjazną formę. Znalazła się na nim dioda LED, pozwalająca na szybkie sprawdzenie kondycji baterii, statusu ładowania, procesu parowania i innych kluczowych informacji systemowych.

Za dźwięk odpowiada dynamiczny przetwornik 12 mm, który zapewnia o 5 dB mocniejsze basy niż poprzednia generacja oraz czyste wysokie tony dzięki membranie PMI. Słuchawki mają certyfikat Hi-Res Audio, wspierają kodek LDAC oraz umożliwiają transmisję audio do 24-bitów/96 kHz.

Nagrywają dźwięki i rozmowy telefoniczne

Nothing Ear (3a) mają 32 MB wbudowanej pamięci flash, umożliwiającej użytkownikom uwiecznienia krótkich dźwięków, bezpośrednio za pomocą słuchawek. Funkcja Audio Snapshot pozwala użytkownikowi na szybkie zarejestrowanie tego, co słyszy w słuchawkach, niezależnie czy jest to audiobook, czy wiadomość głosowa od przyjaciela. Za pomocą prostego gestu uszczypnięcia obydwu słuchawek Ear (3a) mogą nagrać dźwięk zarówno przed i po geście. Opcja nagrywania jest automatycznie połączona z aplikacją Nothing X, gdzie nagrania mogą być odtwarzane, edytowane, udostępniane i transkrybowane. Użytkownicy mogą również przekształcić wybrane momenty transkrypcji w gotowe do udostępnienia kartki z cytatami, ułatwiając udostępnienie i powrót do najważniejszych zapisków.

Ear (3a) umożliwiają również bezpośrednie nagrywanie rozmów telefonicznych i spotkań biznesowych prosto przez słuchawki. Za pomocą prostego gestu użytkownicy mogą rozpocząć nagrywanie rozmowy do około 2 godzin, bez sięgania po smartfon. Nagrania są automatycznie zsynchronizowane z aplikacją Nothing X.

Nie zabrakło funkcji redukcji hałasu. Ear (3a) oferują szerokopasmowe ANC o skuteczności do 45 dB, poprawione o 17,1% względem poprzedniej generacji, szczególnie w zakresie częstotliwości 400 Hz-2000 Hz. Za jakość połączeń odpowiadają trzy mikrofony na słuchawkę wspierane przez algorytmy AI.

Słuchawki oferują do 42 godzin słuchania z etui (z wyłączonym ANC) oraz do 25 godzin łącznego użytkowania z włączonym ANC. Szybkie ładowanie przez 5 minut zapewnia około godziny odtwarzania.

Użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanego 8-pasmowego korektora EQ w aplikacji Nothing X, a w połączeniu ze smartfonami marki zyskują dostęp do ChatGPT i personalizowanych aktualizacji bez użycia rąk.