Bezpieczeństwo

Atak na pieniądze Polaków. W tle InPost

Trwa zmasowana kampania phishingowa, wycelowana w klientów InPostu. Chwila nieuwagi może mieć opłakane skutki.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:11
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Atak na pieniądze Polaków. W tle InPost
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CERT Polska ostrzega przed cyberprzestępcami, którzy podszywają się pod firmę InPost. Wysyłają Polakom fałszywe wiadomości SMS. Można łatwo się nabrać.

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Oszustwo na InPost

Oszuści wysyłają wiadomości SMS, w których podszywają się pod firmę InPost. Informują w nich o konieczności potwierdzenia danych do przesyłki, bo inaczej paczka do nas nie dotrze. Wiadomość zawiera link do strony, gdzie mamy dokonać całego procesu.

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Problem w tym, że SMS jest fałszywy, zresztą tak samo, jak strona internetowa. Celem cyberprzestępców jest nakłonienie ofiary do podania swoich danych, w tym na temat kart płatniczych. Pozyskane w ten sposób dane mogą wykorzystać albo do nieautoryzowanych transakcji na koncie, albo do kolejnych, bardziej precyzyjnych ataków.

Co można w takim wypadku zrobić? Przede wszystkim nie reagować na tego typu wiadomości. Są one wysyłane masowo z nadzieją, że trafią na kogoś, kto akurat czeka na paczkę. Poza tym warto tego typu oszustwa zgłaszać do CERT Polska. W tym celu treść wystarczy wysłać w formie SMS-a na numer 8080.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Shutterstock, Telepolis
Źródła tekstu: CERT Polska