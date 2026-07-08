Atak na pieniądze Polaków. W tle InPost

CERT Polska ostrzega przed cyberprzestępcami, którzy podszywają się pod firmę InPost. Wysyłają Polakom fałszywe wiadomości SMS. Można łatwo się nabrać.

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Oszustwo na InPost

Oszuści wysyłają wiadomości SMS, w których podszywają się pod firmę InPost. Informują w nich o konieczności potwierdzenia danych do przesyłki, bo inaczej paczka do nas nie dotrze. Wiadomość zawiera link do strony, gdzie mamy dokonać całego procesu.

Problem w tym, że SMS jest fałszywy, zresztą tak samo, jak strona internetowa. Celem cyberprzestępców jest nakłonienie ofiary do podania swoich danych, w tym na temat kart płatniczych. Pozyskane w ten sposób dane mogą wykorzystać albo do nieautoryzowanych transakcji na koncie, albo do kolejnych, bardziej precyzyjnych ataków.