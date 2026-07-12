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1499 i masz wypasiony telewizor pod gry. Promocja nie w kij dmuchał

Telewizor to już nie tylko centrum domowej rozrywki pod kinomana, ale i gracza. Coraz częściej podłączane są do niego PC-ty, którym zastępują gamingowe monitory, a przecież i konsole dawno wyszyły poza schemat 60 FPS i Full HD. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:18
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Telepolis.pl
1499 i masz wypasiony telewizor pod gry. Promocja nie w kij dmuchał
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Jednak takie gamingowe konstrukcje zwykle kosztują sporo. Tu mamy więc małą perełkę. I małą to nie przenośnia: mówimy tu o 43-calowej konstrukcji, która jak na dzisiejsze czasy nie poraża rozmiarami. Jednak sprawdza się to przy gamingu, dając o wiele ostrzejszy obraz przy tej samej rozdzielczości, co większe ekrany. 

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JVC LT-43VDQ950P i do filmów i do gier

Wciąż to jednak jest telewizor, a nie monitor. Obejrzymy więc na nim i programy telewizyjne i filmy i seriale VOD dzięki systemowi VIDAA. Mamy tu do dyspozycji wyżej wspominany, 43-calowy ekran o rozdzielczości 4K, który został wykonany w technologii QLED. Możemy więc liczyć na znacznie szerszą paletę kolorów niż w klasycznym LCD. 

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Gracze docenią natomiast 3 portów HDMI 2.1, które pozwala na przesyłanie obrazu 4K w 120 Hz, lub Full HD w 240 Hz. Sam ekran ma natomiast odświeżanie do 144 Hz z wykorzystaniem VRR. Za nagłośnienie odpowiada natomiast system 2.0 o mocy 20 W. A wszytko to za jedyne 1499 zł, chociaż promocja ta potrwa tylko do 13.07, więc warto się pośpieszyć. 

JVC LT-43VDQ950P Tani telewizor dla graczy
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telepolis
jvc telewizory JVC LT-43VDQ950P
Źródła zdjęć: JVC