1499 i masz wypasiony telewizor pod gry. Promocja nie w kij dmuchał

Jednak takie gamingowe konstrukcje zwykle kosztują sporo. Tu mamy więc małą perełkę. I małą to nie przenośnia: mówimy tu o 43-calowej konstrukcji, która jak na dzisiejsze czasy nie poraża rozmiarami. Jednak sprawdza się to przy gamingu, dając o wiele ostrzejszy obraz przy tej samej rozdzielczości, co większe ekrany.

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JVC LT-43VDQ950P i do filmów i do gier

Wciąż to jednak jest telewizor, a nie monitor. Obejrzymy więc na nim i programy telewizyjne i filmy i seriale VOD dzięki systemowi VIDAA. Mamy tu do dyspozycji wyżej wspominany, 43-calowy ekran o rozdzielczości 4K, który został wykonany w technologii QLED. Możemy więc liczyć na znacznie szerszą paletę kolorów niż w klasycznym LCD.