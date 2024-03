Samsung Galaxy Fit3: zgrabna opaska jak mały smartwatch (test)

Samsung Galaxy Fit3 to świetna alternatywa dla tych, którzy nie potrzebują typowego smartwatcha, ale chcą na bieżąco monitorować swoje zdrowie i aktywność. Sprawdziłem, czy można zamienić smart zegarek na opaskę – i od razu zdradzę, że można.

Galaxy Fit3 to powrót Samsunga do opasek sportowych po blisko czterech latach – poprzedni model Galaxy Fit2 miał swoją premierę pod koniec 2020 r. W tym czasie producent rozwijał serię zegarków Galaxy Watch. Nowy Galaxy Fit3 to propozycja dla tych, którzy poszukują czegoś mniejszego, niekoniecznie wyposażonego w dziesiątki funkcji, ale też – lekkiego, niewielkiego i zapewniającego dłuższy czas pracy.

Galaxy Fit3 wkroczył do Polski w cenie 279 zł. Chociaż nie jest to wyśrubowana kwota, to jednak warto wziąć pod uwagę, że na przykład porównywalny Xiaomi Smart Band 8 kosztuje ponad 100 zł mniej, a jednocześnie niewiele więcej trzeba, by kupić jakiś tańszy smartwatch innej uznanej marki. Czym więc kusi Samsung?

Samsung Galaxy Fit3: najważniejsze dane

Koperta z aluminiową ramką, odporność IP68 i 5 ATM,

Wymiary: 42,9 x 28,8 x 9,9 mm, masa: 36,8 g,

Wyświetlacz: AMOLED 1,6 cala, 256 x 402, 16 mln kolorów, dotykowy,

Łączność Bluetooth 5.3,

Czujniki: akcelerometr, barometr, żyroskop, optyczny czujnik tętna, czujnik światła,

System: FreeRTOS,

Pomiar tętna i natlenienia krwi, monitoring snu i stresu, cykle,

Ponad 100 dyscyplin sportowych,

Powiadomienia ze smartfonu, sterowanie muzyką, pogoda,

Funkcja komuikatu SOS i wykrywania upadku,

Akumulator: 208 mAh, deklarowany czas pracy do 13 dni.

Wygląd i wykonanie

Nowa opaska Samsunga wygląda jak mały smartwatch o prostokątnej kopercie, w czym przypomina zresztą podobne urządzenia Huawei czy Xiaomi. Koperta Galaxy Fit3 wykonana jest z piaskowanego aluminium, a dostępne są trzy warianty kolorystyczne: szara obudowa z czarnym paskiem, srebrna z białym oraz o kolorze różowego złota z jasnoróżowym paskiem. Te dwie ostatnie to propozycja, która powinna bardziej spodobać się paniom, za to pierwsze może trafić także w męskie gusta.

Jakość wykonania Galaxy Fit3 jest doskonała. Koperta o wymiarach 42,9 x 28,8 mm jest ładnie zaokrąglona na krawędziach, a pasek wygląda, jakby z niej wyrastał. Jego końcówka jest chowana pod klamerkę, co okazuje się całkiem wygodne i estetyczne – na zewnątrz nic nie wystaje, nie powoduje to też dyskomfortu podczas noszenia.



Grubość koperty – 9,9 mm – może się wydawać zbyt duża, jednak w rzeczywistości Galaxy Fit3 wygląda bardzo zgrabnie i świetnie układa się na nadgarstku. Dzięki niewielkiej masie 36,8 g można też bez obaw nosić opaskę przez całą dobę.

Do obsługi Galaxy Fit3 służy głównie ekran dotykowy. Szeroki przycisk z prawej strony tylko aktywuje wyświetlacz i cofa do głównego ekranu. Można jednak wywołać nim też inne funkcje. Szybkie podwójne naciśnięcie otwiera menu aktywności sportowych (można też to zmienić), a dłuższe przytrzymanie – menu z dostępem do trybu alarmowego SOS. Po aktywacji odpowiedniej funkcji przycisk pozwoli też włączyć tryb wzywania pomocy.

Szkło wyświetlacza jest niemal idealnie płaskie i tylko na brzegach ma lekkie zaokrąglenie. Stopień odporności szkła nie jest znany, ale cała koperta zapewnia wytrzymałość na pył i wodę zgodnie z normą IP68, dodatkowo wytrzyma też zanurzenie 5 ATM, co pozwala z opaską pływać.

Co mniej się rzuca w oczy – w kopertę Galaxy Fit3 wkomponowany jest też barometr (niewielki otwór pod przyciskiem), a także czujnik światła, zmieniając jasność wyświetlacza zależenie od otoczenia.

Na spodzie koperty znajduje się podłużny element z optycznym czujnikiem tętna oraz dwa przyciski do odpinania paska, co pozwala na jego łatwą wymianę.

Wyświetlacz i interfejs

Galaxy Fit3 wyposażony jest w bardzo ładny ekran AMOLED o przekątnej 1,6 cala (40 mm) i rozdzielczości 256 x 402. To wystarczające parametry, by na wyświetlaczu mieścił się komplet niezbędnych informacji o wysokiej czytelności. Opaska dobrze się też sprawdza w pełnym słońcu.

Nowa opaska Samsunga pracuje pod kontrolą własnego systemu operatora FreeRTOS, czyli prostszego niż Wear OS z zegarków Galaxy Watch, ale z punktu widzenia potencjalnego nabywcy Galaxy Fit3 niczego tu nie brakuje. Interfejs jest bardzo ładny i intuicyjny.

Główny ekran to oczywiście zegar. Na start otrzymujemy tylko kilka standardowych tarcz zegarka, ale wystarczy zajrzeć do aplikacji, gdzie czekają dziesiątki, jeżeli nie ponad setka innych wzorów. Co prawda wiele się powtarza, a różnią się tylko kolorami, niemniej wybór jest. Tarcze mogą być wyświetlane również w trybie AoD. Ich zaletą jest wierne dopasowanie do używanej tarczy – to w każdym przypadku ich uproszczona wersja.



Po przewinięciu zegarka w lewo, na kolejnych kartach wyświetlane są najważniejsze aplikacje opaski: stan dziennej aktywności w formie kolorowego serca, szybki dostęp do aktywności, podsumowanie snu, prognoza pogody, kalendarz ze zdarzeniami, sterowanie odtwarzaczem, pomiar tętna, śledzenie cyklu, szybki dostęp do alarmów, a opcjonalnie można też tam dodać kolejne karty: minutnik, nasycenie krwi tlenem, jedzenie, podsumowanie zdrowia, kroki, stres czy woda. Karty można też przesuwać lub usuwać z ekranu.

Ruch palcem od głównego ekranu w górę wyświetla menu z aplikacjami. Nie ma ich tak wiele, jak oferują smartwatche. Pierwszy ta Samsung Health, gdzie można monitorować stan swojego zdrowia i aktywności. Kolejne to kontroler mediów, wyszukiwanie telefonu, pogoda, kalendarz, minutnik, alarm, stoper i kalkulator. Jest jeszcze skrót do ustawień. I to wszystko, jeżeli chodzi o menu, choć na tym funkcje opaski się nie kończą.

Przesunięcie ekranu w prawą stronę otwiera panel z powiadomieniami z aplikacji, które można wybrać dowolnie poprzez sparowany z opaską smartfon. W przypadku części powiadomień można od razu udzielić odpowiedzi, posługując się gotowymi szablonami.

Nad zegarek tradycyjnie umieszczony jest panel 12 skrótów do najważniejszych ustawień opaski, jak jasność ekranu, tryby: kinowy, snu czy nie przeszkadzać.

Funkcje SOS

Galaxy Fit3 wyróżnia się funkcją, którą znajdziemy w kilku smart zegarkach, ale w opaskach sportowych nie jest oczywistością. Chodzi o powiadomienia SOS. Można je wywołać, przytrzymując klawisz zasilania lub szybko go naciskając pięć razy. Wcześniej jednak trzeba dokonać konfiguracji w aplikacji – wystarczy wpisać numer kontaktowy bliskiej osoby.

Po wywołaniu alarmu opaska odlicza 10 sekund, podczas których można anulować wezwanie o pomoc – gdyby funkcja aktywowała się przez przypadek. Po tym czasie na telefon odbiorcy przychodzi komunikat, że wysyłający potrzebuje pomocy, wraz ze współrzędnymi geograficznymi oraz koordynatami GPS w postaci odnośnika do mapy Google. Odbiorca może więc natychmiast namierzyć użytkownika opaski i w razie potrzeby, zareagować. Co ważne, lokalizacja jest udostępniana nie jednorazowo, a ciągle, aż do czasu, gdy zostanie wyłączona. Dzięki temu, nawet jeżeli posiadacz Galaxy Fit3 będzie się przemieszczał, to będzie można go namierzyć.



To bardzo przydatna funkcja, która może się sprawdzić w różnych scenariuszach, a jedynym jej ograniczeniem jest konieczność utrzymania stałego połączenia ze sparowanym smartfonem, co jest oczywiście logiczne, ale łatwo sobie też wyobrazić sytuację, gdy urządzenia się rozłączą.

Na tym jednak nie koniec. Galaxy Fit3 ma też funkcję wykrywania „poważnego upadku”, po którym opaska powinna również zaalarmować odbiorcę komunikatów alarmowych. Nie udało mi się jednak sztucznie wywołać tej funkcji, a na szczęście nie zdarzył mi się prawdziwy upadek.

Czujniki

Galaxy Fit3 jest wyposażony w czujnik tętna, który domyślnie nie pracuje w trybie ciągłym, lecz dokonuje pomiarów co 10 minut w bezruchu. Można oczywiście przełączyć się na stały pomiar, co jednak przyczyni się do szybszego rozładowania. Tryb ciągły włączany jest też podczas pomiarów aktywności.

Dokładność wskazań pulsometru jest bez zarzutu – w trakcie testów dla porównania używałem zegarka Huawei Watch GT 4, który wcześniej dobrze się sprawdził w codziennych pomiarach. Tętno spoczynkowe w obydwu urządzeniach było identyczne albo różniło się o maksymalnie o 2-3 bpm. W ruchu, podczas intensywnej aktywności bieżące pomiary różniły się niekiedy w sposób dość duży, po ponad 10-15 bpm, ale ich uśrednione wartości były zbliżone, a po zatrzymaniu się szybko się wyrównywały.

W Galaxy Fit3 nie zabrakło też innych pomiarów: poziomu natlenienia krwi, który działa też podczas snu, a także monitorowania poziomu stresu, które można włączyć w trybie stałym.

Połączenie ze smartfonem i synchronizacja

Galaxy Fit3 to urządzenie pomyślane jako część ekosystemu Samsunga, więc z telefonami tej marki będzie działać niezawodnie. Choć do testów otrzymałem specjalnie dodatkowy smartfon Galaxy, zaryzykowałem i sprawdziłem, jak opaska działa z innym telefonem. Wymagało to dosyć kłopotliwej instalacji bodajże czterech aplikacji Samsunga. Najważniejsze są dwie – Galaxy Waerable do bezpośredniego zarządzania opaska oraz Samsung Health do monitorowania wyników sportowych i zdrowotnych. W telefonach Samsunga te apki są już preinstalowane.

Niestety, mimo że telefon z Androidem innej marki udało mi się niemal perfekcyjnie skonfigurować z opaską Galaxy Fit3 i przez jakiś czas go używałem, to w końcu musiałem się poddać. Smartfon nie-Galaxy nie zawsze skutecznie synchronizował się z opaską i na przykład nie wyświetlał liczby kroków i spalonych kalorii z Galaxy Fit3, lecz tylko te z telefonu, mimo że w opcjach wskazane były obydwa źródła naraz. Po jakimś czasie licznik znów zaczynał wyświetlać dane z opaski, ale na dłuższą metę tak się nie dało jej używać. W smartfonie Galaxy dane synchronizowane są niemal w czasie rzeczywistym.

Reasumując – to może zależeć od konkretnego urządzenia i wersji Androida, ale bez smartfonu Samsung Galaxy lepiej pomyśleć o innej opasce niż Galaxy Fit3. Szkoda, bo używałem wielu innych zegarków i opasek różnych marek i wszystkie były bardziej uniwersalne, współpracując z dowolnym telefonem.

Funkcje sportowe

Galaxy Fit3 nie ma wbudowanego modułu GPS, co oczywiście w opasce sportowej nie jest niczym dziwnym, ale podczas treningów na otwartym terenie wymaga to od nas stałego noszenia telefonu. Zaleta takiego połączenia jest to, że aktywność może rozpocząć się natychmiast, bez czekania na złapanie fiksa – lokalizację na bieżąco zaktualizuje i podaje telefon. Dokładność zapisanego śladu jest więc zależna od telefonu, ale gdy zostawi się go w domu (i na przykład zabierze inny), to powstaje mocne przekłamanie.

Na szybko można włączyć trzy dyscypliny sportowe: chód, bieganie i kolarstwo. Do wyboru jest jednak więcej trybów, wystarczy zajrzeć głębiej do menu lub dodać je z listy. W sumie jest ponad 100 różnych dyscyplin.



Podstawowe dyscypliny są samoczynnie wykrywane, a podczas treningów można skorzystać z automatycznej pauzy. W trakcie rejestracji aktywności opaska pokazuje wszystkie ważne wskaźniki jak dystans, tętno, tempo, spalanie kalorii, a także średni puls i maksymalny puls. Podczas aktywności można też sterować muzyką, a po zakończeniu aktywności na ekranie prezentowane są najważniejsze wskaźniki treningowe i ładne wykresy. Dla mniej zaawansowanych użytkowników, którzy nie trenują profesjonalnie, ale dla tych, którzy chcą zadbać o dobrą formę na co dzień, taki zestaw funkcji będzie w pełni wystarczający.

Monitorowanie snu

Galaxy Fit3 świetnie sprawdzi się do monitorowania snu. Opaska jest lekka, więc wygodniej się z nią śpi, lepiej niż z typowym smartwatchem na nadgarstku. Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie jeden detal.

Jeżeli w opasce aktywna jest funkcja włączania ekranu po ruchu nadgarstka albo tryb AoD, to podświetlenie bijące z tarczy mocno utrudnia sen. Tu z pomocą przychodzi tryb snu. Można go włączać ręcznie albo według określonych godzin, w których Galaxy Fit3 będzie się wygaszał i przestanie pokazywać powiadomienia. Do wyboru jest kilka opcji zachowania się zegarka w nocy, można np. całkiem wyłączyć wyświetlacz.

Po zarejestrowaniu snu można sprawdzić wyniki w aplikacji Samsung Health. Opaska rozróżnia fazy snu, prezentowane w smartfonie w postaci czytelnych wykresów. Użytkownik informowany jest też o czynnikach wpływających na jakość snu, takich jak całkowity czas snu, cykle, czuwanie, regeneracja fizyczna i regeneracja psychiczna. Jeżeli przypisane im paski na wykresie są czerwone, widać od razu, że jest źle i nad czym trzeba pracować.



Galaxy Fit3 mierzy także poziom tlenu we krwi, co również prezentowane jest na wykresie w formie osi czasu – można przeanalizować poziom wahań SpO2 (co jest naturalne), a jeżeli natlenienie spadnie poniżej 90%, podjąć działania zwiększające ten stan.

Obiecującą funkcją jest monitorowanie chrapania, ale do tego nie wystarczy sam Galaxy Fit3. Trzeba też wykorzystać sparowany smartfon z aplikacją Samsung Health, który za pomocą mikrofonu będzie nasłuchiwał i rejestrował chrapanie. Telefon musi być blisko głowy podczas snu i jeżeli ktoś w nocy często zmienia pozycję, pomiary mogą być niedokładne. Ponieważ jednak nie chrapię, miałem tylko informację „brak danych”.

Dokładność pomiarów snu jest bez zarzutu. Zgadza się z analizą z zegarka Huawei Watch GT 4 oraz moimi osobistymi obserwacjami. Nie zawsze jednak Galaxy Fit3 jest w stanie wznowić pomiar po przebudzeniu. Jeżeli, powiedzmy, nie spałem między 3:00 a 4:00, ale później się to udało na 2 godziny, to opaska dodatkowego czasu nie doliczy. Może to jednak wynikać z ogólnej jakości mojego snu, bardzo niespokojnego i nad ranem często już bardzo płytkiego.

W aplikacji znajduje się też ciekawa opcja trenera snu, który pozwala na podstawie zebranych informacji wypracować lepsze nawyki przed pójściem do łóżka.

Czas pracy

Czas pracy Galaxy Fit3 deklarowany przez producenta wynosi 13 dni. Kuszące, zwłaszcza na tle zegarków Galaxy Watch. W praktyce jednak trzeba się liczyć z kilkoma ograniczeniami. Te prawie dwa tygodnie są prawdopodobnie możliwe, gdy wyłączone są wszystkie funkcje uzasadniające sens używania opaski, na przykład stały pomiar pulsu czy ekran AoD. Czas pracy zależy też oczywiście od jasności wyświetlacza, częstości aktywności czy wykorzystania dodatkowych funkcji pomiarowych.

W trakcie testów z włączonym trybem AoD, ze stałym pomiarem tętna, gdy opaska noszona była non stop, w tym w nocy, Galaxy Fit3 pracował maksymalnie do tygodnia, ale częściej było to około 5 dni. To przyzwoity czas, ale nie rewelacyjny, a raz miałem sytuację, gdy w trakcie dłuższej aktywności w terenie Galaxy Fit3 po prostu mi się wyłączył, bo zapomniałem przed wyjściem sprawdzić stan baterii i doładować.

Do ładowania zegarka służy dedykowana ładowarka magnetyczna, która me jedno dyskusyjne rozwiązanie – końcówkę USB-C. To z jednej strony pozwala ją zasilić energią z laptopa czy nawet ze smartfonu, ale z drugiej uniemożliwia wykorzystanie tych najpopularniejszych, zwykłych ładowarek z USB-A czy z komputerów, które nie mają portu USB-C.

Podsumowanie

Samsung Galaxy Fit3 to bardzo udana opaska, która świetnie się sprawdzi jako zamiennik smartwatcha. Z wyglądu przypomina niewielki zegarek, cieszy oko ładnym wykończeniem i choć ma mniej funkcji niż typowy smartwatch, to dla wielu użytkowników będzie ich aż nadto. Galaxy Fit3 skutecznie mierzy aktywność fizyczną – codzienną i treningową – monitoruje najważniejsze wskaźniki zdrowotne, w tym sen, wyświetla też powiadomienia ze smartfonu, pozwala na sterowanie muzyką, ma pogodę, alarm i inne tego typu, obowiązkowe aplikacje. Dla tych, którzy więcej nie oczekują, to bardzo dobry wybór. Plusem jest spory zestaw opcji konfiguracji i wygodna obsługa poprzez aplikacje na smartfonie.



Mankamentem jest to, że Galaxy Fit3 najlepiej będzie się czuł we współpracy ze smartfonem Samsung Galaxy, a w przypadku innych marek mogą pojawić się komplikacje. Trzeba też mieć na uwadze, że po włączeniu dodatkowych funkcji czas pracy może okazać się niezadowalający.

Mimo wszystko w cenie około 280 zł Galaxy Fit3 będzie opłacalnym zakupem. Choć w tej cenie można szukać podobnych opasek konkurencji, to ten model może okazać się najlepszym wyborem dla użytkowników smartfonów Samsung.

OCENA: 9/10

WADY

W połączeniu ze smartfonami innych marek niż Samsung może sprawiać problemy

Nieco zbyt krótki czas pracy, gdy włączy się zaawansowane opcje

ZALETY

Jest lekka i wygodna do noszenia 24 godziny na dobę

Wysokiej jakości wykonanie z dobrych materiałów

Ładny i jasny ekran AMOLED

Wygodny, łatwy do wymiany pasek

Dokładny pomiar aktywności organizmu

Rozbudowany pomiar snu

Solidny zestaw funkcji i aplikacji – prawie jak w smartwatchu

Funkcja powiadomień alarmowych SOS

