UOKiK z zarzutami dla Żabki. To kłamstwa a nie promocje
Nawet 10 procent rocznego obrotu mogą zapłacić Black Red White, Żabka Nano i Peek & Cloppenburg za nieprawidłowe oznaczanie promocji w sklepach.
Cena sprzed 30 dni jest obowiązkowa
Wymienione sklepy nie wywiązywały się ze sposobu informowania o najniższej cenie produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed obniżką. Klienci mogli myśleć, że mają do czynienia z prawdziwą promocją, tymczasem rabaty były liczone od zawyżonych cen.
Prawo do informacji to podstawowe prawo konsumenta. Klient musi wiedzieć, co kupuje i za ile, a gdy produkt jest przeceniony – obowiązkiem sklepu jest podanie najniższej ceny obowiązującej w okresie 30 dni przed obniżką. Analiza UOKiK wykazuje, że nie zawsze tak się dzieje. Nieprawidłowe oznaczanie obniżek lub jego brak utrudnia porównanie cen i powoduje, że konsument nie może ocenić, czy ma do czynienia z rzeczywistą promocją i czy zakup jest dla niego korzystny
W Żabce z gwiazdką
Jak wykazała Inspekcja Handlowa, w materiałach reklamowych Żabki obok zdjęcia produktu pojawia się w czerwonym kółku cena promocyjna napisana większą czcionką, poniżej cena wyższa przekreślona z gwiazdką.
Gwiazdka odsyła do sporządzonego drobną czcionką tekstu w dolnej części reklamy, który przykładowo informuje, że przekreślona cena „jest najniższą maksymalną z cen obowiązujących 30 dni przed promocją. Najniższe ceny w poszczególnych sklepach są podane na cenówkach przy towarach”.
Peek & Cloppenburg i lewe wywieszki
240 wywieszek cenowych w sklepach odzieżowych Peek & Cloppenburg pokazało czarno na białym — konsument nie był informowany o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Zarówno obecna cena, jak i 30 dni przed promocją winny być przedstawione w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający ich porównanie.
Black Red White ściemnia na etykietach, plakatach, banerach i w ulotkach
Analiza 454 etykiet pokazała nieprawidłowe oznaczenia na całej szerokości działań reklamowych Black Red White. Konsument tak naprawdę nie oszczędzał, ponieważ cena promocyjna była wyższa lub równa najniższej cenie z 30 dni przed obniżką.
Przykładowo: Aktualna cena promocyjna: 989 zł, cena przekreślona: 1439 zł. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 899 zł. Cena promocyjna powinna być niższa niż najniższa cena z 30 dni przed obniżką – wtedy faktycznie możemy mówić o korzyści cenowej z promocji. W sytuacji, gdy tak nie jest, komunikat o „promocji” ma charakter wprowadzający w błąd i jest niezgodny z prawem.