UOKiK z zarzutami dla Żabki. To kłamstwa a nie promocje

Cena sprzed 30 dni jest obowiązkowa

Wymienione sklepy nie wywiązywały się ze sposobu informowania o najniższej cenie produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed obniżką. Klienci mogli myśleć, że mają do czynienia z prawdziwą promocją, tymczasem rabaty były liczone od zawyżonych cen.

Prawo do informacji to podstawowe prawo konsumenta. Klient musi wiedzieć, co kupuje i za ile, a gdy produkt jest przeceniony – obowiązkiem sklepu jest podanie najniższej ceny obowiązującej w okresie 30 dni przed obniżką. Analiza UOKiK wykazuje, że nie zawsze tak się dzieje. Nieprawidłowe oznaczanie obniżek lub jego brak utrudnia porównanie cen i powoduje, że konsument nie może ocenić, czy ma do czynienia z rzeczywistą promocją i czy zakup jest dla niego korzystny – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W Żabce z gwiazdką

Jak wykazała Inspekcja Handlowa, w materiałach reklamowych Żabki obok zdjęcia produktu pojawia się w czerwonym kółku cena promocyjna napisana większą czcionką, poniżej cena wyższa przekreślona z gwiazdką.

Gwiazdka odsyła do sporządzonego drobną czcionką tekstu w dolnej części reklamy, który przykładowo informuje, że przekreślona cena „jest najniższą maksymalną z cen obowiązujących 30 dni przed promocją. Najniższe ceny w poszczególnych sklepach są podane na cenówkach przy towarach”.

Peek & Cloppenburg i lewe wywieszki

240 wywieszek cenowych w sklepach odzieżowych Peek & Cloppenburg pokazało czarno na białym — konsument nie był informowany o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Zarówno obecna cena, jak i 30 dni przed promocją winny być przedstawione w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający ich porównanie.

Black Red White ściemnia na etykietach, plakatach, banerach i w ulotkach

Analiza 454 etykiet pokazała nieprawidłowe oznaczenia na całej szerokości działań reklamowych Black Red White. Konsument tak naprawdę nie oszczędzał, ponieważ cena promocyjna była wyższa lub równa najniższej cenie z 30 dni przed obniżką.