W Action za 47,95 zł. Nie czekaj, lepiej nie będzie

Action opublikował nową gazetkę z promocjami na majówkowy weekend. Nie ma co czekać. Jeden ze sprzętów jest tak tani, że aż żal nie skorzystać.
W Action promocja, że lepiej nie czekać
Nowa promocja wystartowała 29 kwietnia. Klienci sklepów Action mogą w cenie 47,95 zł kupić bardzo przydatny gadżet. Mowa o powerbanku matki Sitecom. Takie urządzenie dla wielu będzie niezbędne na wyjazdach, w końcu telefon to nasze okno na świat, a musi być naładowany.
Powerbank Sitecom w Action oferuje pojemność 10 000 mAh oraz moc ładowania 20 W. To w pełni wystarczające, aby mniej więcej 2 w dość krótkim czasie naładować lub podładować baterię w telefonie. Urządzenie wyposażone jest w dwa porty USB-A oraz jeden USB-C, więc można ładować kilka sprzętów jednocześnie.
Powerbank jest dostępny w Action w czterech wersjach kolorystycznych - szarej, grafitowej, różowej oraz zielonej. Promocyjna cena obowiązuje do 5 maja.