W Action za 47,95 zł. Nie czekaj, lepiej nie będzie

W Action promocja, że lepiej nie czekać

Nowa promocja wystartowała 29 kwietnia. Klienci sklepów Action mogą w cenie 47,95 zł kupić bardzo przydatny gadżet. Mowa o powerbanku matki Sitecom. Takie urządzenie dla wielu będzie niezbędne na wyjazdach, w końcu telefon to nasze okno na świat, a musi być naładowany.

Dalsza część tekstu pod wideo

Powerbank Sitecom w Action oferuje pojemność 10 000 mAh oraz moc ładowania 20 W. To w pełni wystarczające, aby mniej więcej 2 w dość krótkim czasie naładować lub podładować baterię w telefonie. Urządzenie wyposażone jest w dwa porty USB-A oraz jeden USB-C, więc można ładować kilka sprzętów jednocześnie.