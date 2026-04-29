Bezpieczeństwo

Wyciekły dane ze znanego serwisu. Hakerzy żądają okupu

DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:36
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Vimeo potwierdziło, że doszło do wycieku danych z serwisu. Za atak odpowiada znana grupa ShinyHunters, która domaga się okupu. Jeśli ich żądania nie zostaną spełnione, to dane trafią do sieci.

Dalsza część tekstu pod wideo

Vimeo potwierdza atak

Vimeo przyznało, że doszło do wycieku. Atak nie został przeprowadzony bezpośrednio na infrastrukturę serwisu. Słabym punktem okazał się dostawca zewnętrzny, a konkretnie Anodot. W związku z tym wszelka integracja z usługą została już wyłączona.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor METZ 55MNH7000Z 55" QD-Mini LED 4K Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor METZ 55MNH7000Z 55" QD-Mini LED 4K Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
1999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999.99 zł
Telewizor HISENSE 32A4Q 32” LED VIDAA
Telewizor HISENSE 32A4Q 32” LED VIDAA
0 zł
699 zł - najniższa cena
Kup teraz 699 zł
Telewizor HISENSE 50U78Q 50" MINILED 4K 144Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1 + Soundbar HISENSE AX3100Q Czarny 3.1-kanałowy, Bezprzewodowy Subwoofer, HDMI eARC, BT, Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X
Telewizor HISENSE 50U78Q 50" MINILED 4K 144Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1 + Soundbar HISENSE AX3100Q Czarny 3.1-kanałowy, Bezprzewodowy Subwoofer, HDMI eARC, BT, Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X
0 zł
3898.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3898.99 zł
Advertisement

Serwis uspokaja, że hakerzy nie zyskali dostępu do krytycznych informacji. Nie mają danych logowania użytkowników oraz informacji finansowych, w tym danych kart płatniczych. Wyciek w żaden sposób nie wpływa na działanie Vimeo.

Uzyskane dane nie obejmują treści wideo serwisu Vimeo, ważnych danych logowania użytkowników ani informacji dotyczących kart płatniczych. Dane logowania użytkowników i klientów serwisu Vimeo są bezpieczne. Incydent ten nie spowodował żadnych zakłóceń w działaniu naszych systemów ani usług.

poinformowało Vimeo.

Do czego w takim razie zyskali dostęp hakerzy? To głównie dane analityczne i techniczne, w tym metadane, tytuły filmów i adresy e-mail niektórych użytkowników. O całej sprawie zostały poinformowane służby. Grupa ShinyHunters dała czas do 30 kwietnia na opłacenie okupu. 

W ostatnim czasie ta sama grupa zaatakowała Rockstar Games oraz Zarę.

 

 

Image
telepolis
ShinyHunters vimeo Vimeo wyciek danych
Źródła zdjęć: JarTee / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Security Week