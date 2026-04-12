DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O)
Rockstar Games potwierdza. Hakerzy się włamali i żądają okupu

Rockstar Games nie ma ostatnio szczęścia. W ciągu kilku lat doszło do kolejnego włamania na ich serwery. Firma potwierdziła incydent. Stoi za nim znana grupa ShinyHunters.

Włamanie na serwery Rockstar Games

Hakerzy z grupy ShinyHunters utrzymują, że zdobyli dostęp do poufnych informacji. Dali Rockstar Games czas do 14 kwietnia na zapłacenie okupu. Jeśli twórcy serii GTA nie przystaną na ich warunki, to dane trafią do sieci.

Rockstar Games, wasze instancje Snowflake zostały przejęte przez Anodot.com. Zapłaćcie albo ujawnimy dane. To ostatnie ostrzeżenie – skontaktujcie się z nami do 14 kwietnia 2026 r., zanim ujawnimy informacje, a także kilka irytujących (cyfrowych) problemów, które was spotkają. Podejmijcie właściwą decyzję, nie stańcie się kolejnym tematem na pierwszych stronach gazet.

czytamy na stronie ShinyHunters.

Na ten moment nie wiadomo, co dokładnie wykradli hakerzy. Rzecznik Rockstar Games zapewnia, że nie są to żadne kluczowe informacje, które jakkolwiek wpłynęłyby na samych graczy. Na tej podstawie możemy domniemywać, że firma prawdopodobnie nie zapłaci okupu.

Źródła zdjęć: Rockstar Games
Źródła tekstu: Tom's Hardware