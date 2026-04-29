Te Galaxy to dwa nowe hity. Samsung daje 500 zł zwrotu

Sprzęt

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:40
W pierwszej połowie kwietnia do Polski weszły nowe smartfony Samsung Galaxy A37 i Galaxy A57. Wtedy producent ogłosił promocję na start, która jednak dobiegła już końca. Teraz jednak Samsung ma nową promocję – cashback dla osób, które zdecydują się na zakup jednego z tych telefonów. 

Każdy, kto kupi jeden z tych smartfonów między 27 kwietnia a 10 maja 2026 roku i zarejestruje się w aplikacji Samsung Members, otrzyma 500 zł na wirtualną kartę płatniczą w Samsung Wallet. Promocja jest dostępna u ponad 20 partnerów handlowych w Polsce.

Jak działa promocja?

Wystarczy zakupić Galaxy A37 lub A57 u jednego z partnerów promocji, aktywować telefon z polską kartą SIM do 17 maja 2026 roku, a następnie zarejestrować się przez aplikację Samsung Members i wypełnić formularz promocyjny do 24 maja 2026 roku. Po pozytywnej weryfikacji na podany adres e-mail wysyłany jest kod promocyjny.

Kod należy wpisać w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę (dostępnej w Google Play i Galaxy Store). Po 14 dniach od pozytywnej weryfikacji można płacić wirtualną kartą VISA bezpośrednio przez Samsung Wallet.

Karta ważna jest przez 11 miesięcy od dnia jej wydania, a środki przekazane na kartę nie przepadają. Jeśli po 10 miesiącach na karcie zostaną niewykorzystane środki, Planet Pay wypłaci je na konto bankowe uczestnika.

Każdy uczestnik może skorzystać z jednego zwrotu na model. Przy zakupie np. trzech sztuk Galaxy A37, zwrot przysługuje tylko raz.

Samsung Galaxy A37 5G
Samsung Galaxy A37 5G

Ekran 6.70" SUPERAMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2.75 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Samsung Galaxy A57 5G
3 opinii
Ekran 6.70" SuperAMOLED Plus
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2.9 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Gdzie można skorzystać z promocji?

Promocja obowiązuje w ponad 20 punktach sprzedaży, m.in. w RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Vobis, al.to, Neonet, Auchan, w Oficjalnym Sklepie Samsung na samsung.com/pl, aplikacji Samsung Shop oraz w Samsung Brandstores. Pełna lista partnerów handlowych dostępna jest w regulaminie promocji.

Więcej informacji oraz regulamin promocji można znaleźć na stronie akcji.

Samsung Galaxy A37 5G 6/128 GB
1599,00 zł
14%
1869.00
Samsung Galaxy A37 5G 8/256 GB
1799,00 zł
13%
2069.00
Samsung Galaxy A57 5G 8/128 GB
1999,00 zł
13%
2309.00
Samsung Galaxy A57 5G 8/256 GB
2129,00 zł
13%
2439.00
Źródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, Samsung
Źródła tekstu: Samsung