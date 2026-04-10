Rusza sprzedaż Galaxy A57 i A37. Samsung daje grube promocje na start

Niższa cena za większą pamięć

Główną atrakcją premierowej oferty Samsunga jest możliwość zakupu wariantu z pamięcią 256 GB w niższej cenie. Promocja obowiązuje do 24 kwietnia 2026 roku w oficjalnym sklepie producenta i w aplikacji Samsung Shop.

Samsung Galaxy A57 5G w wersji 256 GB kosztuje w tej promocji 2439 zł. Cena Galaxy A37 5G z taką samą pamięcią została ustalona na 2069 zł. To taniej odpowiednio o 100 zł i 200 zł w porównaniu z cenami wyjściowymi. Klienci mogą również skorzystać z programu wynajmu Samsung Flex. Miesięczny koszt wynosi wtedy 89 zł za wyższy model lub 75 zł za model A37.

Warto w tym miejscu odnotować, że oba smartfony można kupić jeszcze taniej w MediaExpert. Na przykład Samsung Galaxy A57 5G 8/256 GB kosztuje do 24 kwietnia tylko 2129 zł. Tańsze są też warianty z mniejszą ilością pamięci.

Zniżki na akcesoria i ochrona sprzętu

Wróćmy do oficjalnych sklepów Samsunga. Przy jednoczesnym zakupie Galaxy A57 5G lub Galaxy A37 5G oraz wybranych akcesoriów na jednym paragonie (do 24 kwietnia 2026 roku) obowiązują dodatkowe rabaty:

Galaxy Watch Ultra (2025) i Watch8 Classic – 250 zł taniej,

Galaxy Watch8 – 150 zł taniej,

Galaxy Watch7 oraz słuchawki Galaxy Buds4 Pro, Buds4 i Buds3 FE – 100 zł taniej.

Do zamówienia można dołączyć wybrane etui lub folię ochronną z 30% rabatem.

Klienci otrzymują dodatkowo trzy miesiące ochrony Samsung Care+ za darmo. Warto również sprawdzić program odkupu starego telefonu. Pozwala on na natychmiastowe obniżenie kwoty w koszyku podczas płatności kartą kredytową.

Wygraj smartfon w konkursie

Samsung uruchomił wspólny konkurs z marką Burga. Zabawa trwa od 10 do 17 kwietnia na profilach społecznościowych firmy. Do wygrania jest łącznie 58 nagród, w tym zestawy ze smartfonami i designerskie etui.

Aby wziąć udział w konkursie, należy opublikować komentarz pod postem na Facebooku lub Instagramie. Trzeba w nim wskazać wybrany zestaw i uzasadnić swoją decyzję. Wyniki zostaną ogłoszone do 26 kwietnia tego roku.

Nowoczesne funkcje i sześcioletnie wsparcie

Oba smartfony oferują pakiet inteligentnych narzędzi Awesome Intelligence. Użytkownicy dostają dostęp do funkcji Circle to Search oraz asystentów głosowych Gemini i Bixby. Urządzenia pracują pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką One UI 8.5.

Samsung gwarantuje sześć lat aktualizacji zabezpieczeń i systemu dla obu modeli. Telefony posiadają certyfikat wodoszczelności IP68. Wyposażono je w aparaty główne 50 Mpix i akumulatory o pojemności 5000 mAh, które powinny wystarczyć na dwa dni pracy.

Samsung Galaxy A37 5G 0 opinii Samsung Galaxy A37 5G 0 opinii Ekran 6.70" SUPERAMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.75 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej