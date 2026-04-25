Marzysz o dronie? Ten sprzęt jest jak brama do innego świata

Nie wiem, czy wiecie, ale latanie nie musi być trudne. To, co jeszcze sto lat temu wydawało się praktycznie niemożliwe, dziś jest na wyciągnięcie ręki absolutnie każdego. Dosłownie. Drony stały się tak popularne i tak przystępne, że ciężko wyobrazić sobie lepszy moment na spełnienie marzeń o wzbiciu się w powietrze.

To znaczy, może nie o wzbiciu się w powietrze samemu – choć i na to są sposoby – ale z nowym dronem DJI Avata 360 zdecydowanie można tak się poczuć. To świetny sprzęt w sam raz na początek przygody, ale nie dajcie się zwieść – znajdziecie tu masę atrakcji nie tylko dla amatorów, ale także dla nieco bardziej zaawansowanych użytkowników.

Pełne pole widzenia

Najważniejsza z nich? DJI Avata 360 pozwala na nagrywanie w 360°. Co więcej, jakość takich materiałów potrafi wyrwać z butów. Wykorzystano tu dwa sensory CMOS w rozmiarze 1/1,1”. Razem potrafią zrejestrować materiał w rozdzielczości 8K przy 60 kl./s. oraz z obsługą HDR. Takie nagrania prezentują się spektakularnie oraz potrafią wyzwolić masę kreatywnego potencjału.

Co więcej, z wyzwoleniem tego potencjału wcale nie trzeba czekać do montażu i postprodukcji. W trybie 360° mamy pełną kontrolę nad obrotem i pochyleniem obrazu. Możemy np. uzyskać efekt dolly zoom albo obrócić horyzont i to bez zmiany kierunku lotu. Wygląda to imponująco – szczególnie w rękach kogoś, kto potrafi zrobić z tych efektów dobry użytek.

A może zamiast filmów wolisz robić zdjęcia? W takim razie też powinieneś być zadowolony. Tutejszy podwójny aparat pozwala uchwycić kadr w 360° i rozdzielczości 120 Mpix. Gigantyczne pole widzenia, a przy tym prawie nieograniczone możliwości kadrowania i późniejszej postprodukcji. Absolutne spełnienie marzeń dla pasjonatów fotografii krajobrazowej, którzy z takim urządzeniem zyskują dostęp do niemal nieograniczonych możliwości kreatywnych.

Pełna kontrola

Czemu piszę o DJI Avata 360 jako idealnym dronie i dla początkujących, i dla profesjonalistów? Chociażby dlatego, że w ręce użytkowników oddany zostaje duży zakres kontroli, który mocno ułatwia pracę z dronem.

Przykładowo, system transmisji O4+ zapewnia stabilny przesył wideo w jakości 1080p i 60 kl./s. na dystansie nawet 10 km. To umożliwia nie tylko komponowanie perfekcyjnych kadrów, ale także ułatwia omijanie przeszkód oraz potencjalnych zagrożeń. Podobną rolę pełni bogaty zestaw czujników, tym skierowany do przodu LiDAR. DJI Avata 360 doskonale odnajduje się w przestrzeni i to nawet nocą.

A jeśli potrzebujecie wsparcia przy w łapaniu idealnych ujęć, to tu z pomocą przychodzi funkcja ActiveTrack 360°. Rozwiązanie to pozwala automatycznie wybrać tryb śledzenia obiektu dla danej sytuacji. Przykładowo, Standard utrzymuje stały dystans i wysokość względem celu, a Cycling świetnie sprawdzi się do rejestrowania bardziej dynamicznych, nieregularnie poruszających się obiektów, które lubią uciekać z kadru. Dzięki temu jako operator możemy skupić się na tym, co faktycznie chcemy pokazać, a nie na męczącej walce ze sterowaniem.

Zresztą to wyręczanie użytkownika ma też poniekąd miejsce na etapie postprodukcji. Materiały nagrane dronem możemy szybko wyedytować w aplikacji DJI Fly lub programie DJI Studio. W ten sposób uzyskujemy dostęp m.in. do wygodnej funkcji śledzenia obiektów albo GyroFrame, czyli funkcji zmiany nachylenia kadru poprzez przechylenie telefonu. W ten sposób szybko i łatwo możemy uzyskać efektowny materiał gotowy do publikacji – w sam raz, jeśli chcemy się pochwalić w mediach społecznościowych wideo z wakacji.

Pełna immersja

No i nie wspomniałem dotąd o chyba najfajniejszej furtce, jaką otwiera DJI Avata 360°: lotach FPV. Wystarczy założyć gogle DJI Goggles 3 i kontroler RC Motion 3, żeby dosłownie wznieść się w powietrze.

Tutaj szczególnie łatwo docenić szerokie pole widzenia, wysoką jakość obrazu i stabilne połączenie. W takim układzie można się autentycznie poczuć, jakbyśmy sami latali. Bez wątpienia pomagają w tym też takie rozwiązania jak np. funkcja śledzenia ruchów głowy.

Natomiast jeśli dopiero zaczynacie przygodę z dronami, ale i tak chcielibyście poczuć dreszczyk emocji, jaki daje latanie FPV, to z pewnością docenicie funkcję Easy ACRO. To tryb, który ułatwia wykonywanie efektownych manewrów, takich jak drifty, skracając czas między pierwszym odpaleniem sprzętu i czerpaniem z niego maksimum frajdy.

Dron dla każdego

DJI Avata 360° to dron, w którym praktycznie każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli myślicie o rozpoczęciu swojej przygody z tego typu sprzętem, to ciężko będzie znaleźć lepszą okazję – tym bardziej, że sprzęt czeka na Was na wyciągnięcie ręki w Media Expert.