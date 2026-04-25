Tablet na lata? iPad 11 generacji z 256 GB kupisz dziś w świetnej cenie

Gdyby to podsumować, to w sumie przez więcej lat korzystam z tabletów, niż z laptopów. Obecnie mam trzy takie urządzenia w stałym użytkowaniu. I jeśli miałbym wskazać to najbardziej uniwersalne, to byłby to iPad 10.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:28
Czy więc chcę go Wam teraz polecić? Nie tym razem. A to dlatego, że w dzisiejszej promocji iPad 11 jest niewiele droższy, oferując przy tym nie tylko wyższą wydajność, ale i dwukrotnie większą pamięć w podstawowej wersji. Za jedyne 1449 zł dostaniecie więc 128 GB pamięci wbudowanej, bardzo ładny, 11-calowy ekran o świetnym pokryciu kolorów i rozdzielczości 1640 × 2360 pikseli.

Co więcej, wewnątrz siedzi prawdziwie flagowy procesor Apple A16, którego wspiera 6 GB RAM, a wbudowana bateria pozwala na długie godziny pracy i można ją uzupełnić z mocą do 45 W. Wszystko to jest zaś zamknięte w świetnie spasowanej, metalowej obudowie.

iPad 11 Najlepszy tablet w kwestii cena / jakość

iPad 11 tabletem na długie lata

I pewnie ktoś zaraz powie, że 6 GB RAM to mało. Powiem tak: mam w szufladzie smartfon z Androidem z 12 GB RAM. Obok leży tablet z Androidem z 6 GB RAM. Na co dzień korzystam z iPada mini 7 i iPhone 16, z których każdy ma po 8 GB RAM. I podczas przeglądania internetu, oglądania filmów, czy nawet grania w gry nie zauważałem, żeby mój iPad 10 z 4 GB RAM odstawał od wyżej wspomnianych urządzeń. Czemu więc 6 GB RAM miałoby być problemem? Zarządzanie pamięcią w iPadOS działa naprawdę świetnie, a aplikacje są zoptymalizowane pod te kilka procesorów, które Apple ma w swojej ofercie.

Kupując iPada, kupuje się także spokój: dostajemy wiele lat aktualizacji systemowych. Dzięki flagowemu procesorowi jeszcze przez długie lata będzie wgniatał w fotel tablety na Androidzie w podobniej cenie, które będą jednak debiutowały z budżetowymi układami.

A ekran jak zachwyca dziś, tak będzie zachwycał i za 5 lat, bo dobra kalibracja kolorów i ich wysokie pokrycie nie jest czymś, co znika z czasem. Ten sprzęt jest trochę jak pralka lub lodówka: kupujesz raz, używasz przez lata i wymieniasz dopiero wtedy, kiedy się zepsuje. 

Źródła zdjęć: Apple