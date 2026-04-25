Sprawdzili, które AI najbardziej zmyśla. Różnice są diametralne

Nie jest tajemnicą, że wszystkie modele AI do pewnego stopnia zmyślają, co jest określane mianem halucynacji. Który radzi sobie z tym najgorzej? Postanowiono to sprawdzić.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:22
Halucynacje sztucznej inteligencji to doskonale znany mechanizm. AI potrafi zmyślać lub przedstawiać błędne informacje i jest przy tym bardzo przekonująca. Firma Legal Guardian Digital postanowiła sprawdzić, które modele radzą sobie pod tym względem najlepiej i najgorzej.

AI zmyśla na potęgę

Wyniki okazały się zaskakujące. Okazało się, że najczęściej zmyśla Google Gemini. Model ten podawał błędne informacje w aż 32 proc. przypadków, czyli przy co trzecim zapytaniu. NIeco lepiej radzą sobie ChaGPT (30 proc.), Kimi i Microsoft Copilot (27 proc.) oraz Meta AI (25 proc.). Zdecydowanie najlepiej wypadają Perplexity (13 proc.), DeepSeek (14 proc.) oraz Grok (15 proc.).

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon XIAOMI Redmi 15 6/128GB 6.9" 144Hz Fioletowy
Smartfon XIAOMI Redmi 15 6/128GB 6.9" 144Hz Fioletowy
0 zł
619 zł - najniższa cena
Kup teraz 619 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A16 4/128GB 6.7" 90Hz Szary SM-A165
Smartfon SAMSUNG Galaxy A16 4/128GB 6.7" 90Hz Szary SM-A165
0 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 499 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.3" 120Hz Tytan naturalny 2x eSim (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.3" 120Hz Tytan naturalny 2x eSim (CPO)
0 zł
4799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4799.99 zł
Advertisement

Zbadano też spójność i jakość odpowiedzi dużych modeli językowych. Tutaj najlepiej poradził sobie Kimi (4,3 na 5 pkt.). Na kolejnych miejscach znalazły się: Google Gemini (4), Microsoft Copilot (4) oraz ChatGPT (4). Najgorzej wypadły: Meta AI (3,4) oraz Perplexity, Grok, Claude i DeepSeek (wszystkie po 3,5 pkt). 

W ogólnym zestawieniu, w którym wzięto pod uwagę procent halucynacji, spójność odpowiedzi, niezawodność działania oraz oceny użytkowników, najlepszym AI okazało się Perplexity z wynikiem 85 pkt na 100 możliwych. Pełne zestawienie to:

  1. Perplexity - 85/100
  2. Grok - 79/100
  3. DeepSeek - 76/100
  4. Kimi - 60/100
  5. Microsoft Copilot - 53/100
  6. ChatGPT - 50/100
  7. Claude - 45/100
  8. Google Gemini - 41/100
  9. Meta AI - 37/100
sztuczna inteligencja ChatGPT duże modele językowe Microsoft Copilot Grok Google Gemini halucynacje AI Meta AI DeepSeek perplexity claude Kimi
Źródła zdjęć: Shutterstock.com
Źródła tekstu: PhoneArena