Bestia do sprzątania. Ma 42 tys. Pa i niestraszne jej żadne bariery

Rekordowa moc i wysuwane ramiona

Wkrótce w Polsce zadebiutuje Dreame X60 Pro Ultra. Producent tym razem mocno podkręcił parametry techniczne. Urządzenie oferuje siłę ssania na poziomie aż 42000 Pa. To obecnie jeden z najwyższych wyników na rynku robotów sprzątających.

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Wysoka moc idzie w parze z nowym systemem Dual UltraExtend Arms. Dzięki niemu szczotka boczna potrafi wysunąć się na 12 cm, a pad mopujący na 18 cm. Sprzęt bez problemu dociera w ciasne kąty i precyzyjnie czyści krawędzie przy listwach przypodłogowych. Za zbieranie brudu odpowiada przeprojektowana szczotka HyperStream Detangling DuoBrush 2.0, w którą nie wplątują się włosy.

Ten robot pokonuje schody

Ciekawą nowością jest ulepszony system pokonywania przeszkód ProLeap. Dreame X60 Pro Ultra radzi sobie z architekturą, która dla starszych urządzeń jest barierą nie do przejścia. Urządzenie potrafi samodzielnie pokonać podwójne stopnie o łącznej wysokości 10 cm.

Dreame X60 Ultra

Nie straszne mu też pojedyncze, wysokie progi. Sprzęt płynnie przejeżdża przez przeszkody o wysokości do 5 cm. To duże ułatwienie w domach o skomplikowanym układzie podłóg czy z grubymi dywanami, gdzie standardowe roboty często wymagają przenoszenia przez użytkownika.

Kamery AI i płaski profil

Nawigacja w nowym modelu opiera się na systemie AI OmniSight 3.0. Wykorzystuje on dwie kamery ze wsparciem sztucznej inteligencji, mapowanie przestrzenne 3D oraz adaptacyjne oświetlenie LED. Robot sprawnie rozpoznaje ponad 320 różnych typów obiektów na podłodze i precyzyjnie je omija.

Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest chowany czujnik VersaLift DToF. Mechanizm pozwala robotowi na fizyczne obniżenie swojego profilu do 8,9 cm wysokości. Dzięki temu odkurzacz bez problemu wjeżdża pod bardzo niskie meble czy kanapy, omijając ryzyko zablokowania się kopuły lasera.

Dreame X60 Ultra oraz Dreame X50 Ultra

Szybkie ładowanie i gorąca woda

Urządzenie zasila akumulator o pojemności 5000 mAh. Wyróżnikiem jest tu technologia PowerMaster i szybkie ładowanie prądem o natężeniu 11 A. Robot odzyskuje energię błyskawicznie, dokładnie w tym samym czasie, gdy stacja bazowa zajmuje się czyszczeniem jego mopów. Przerwy w sprzątaniu są więc zredukowane do absolutnego minimum.

Dołączona do zestawu stacja PowerDock jest w pełni zautomatyzowana. Sama opróżnia pojemnik na kurz, uzupełnia wodę w robocie i myje mopy w wodzie podgrzanej do 100°C. Na koniec sprzęt suszy nakładki i czyści własne podzespoły, dzięki czemu obsługa ze strony człowieka ogranicza się do rzadkich wymian wody i worka.

Dreame X60 Ultra