Koniec złotej klatki Apple. Honor rozbija system

Mocne liczby i szybki wzrost

Honor w pierwszym kwartale 2026 roku zaliczył 25-procentowy wzrost w ujęciu globalnym. W Europie to obecnie najszybciej rozwijający się producent, który poprawił swoje wyniki dostaw o 60 procent rok do roku. Zaskakująco dobrze wygląda też sytuacja na Bliskim Wschodzie. Firma awansowała tam na drugie miejsce na rynku, notując ogromny skok o 73 procent.

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Za te wyniki odpowiadają głównie urządzenia ze średniej i wyższej półki. Sama seria Honor 600 znalazła już ponad 5 milionów nabywców poza rynkiem chińskim. Ten sukces rynkowy nie bierze się jednak z samych podzespołów. Konsumenci coraz częściej szukają rozwiązań, które nie zmuszają ich do wymiany wszystkich urządzeń w domu przy zakupie nowego telefonu.

Koniec zamkniętych ekosystemów

Największą barierą przy zmianie marki pozostaje mocne przywiązanie do konkretnego środowiska. Ktoś pracujący na co dzień na MacBooku rzadko patrzy w stronę smartfonów z Androidem. Honor postanowił zlikwidować ten problem za pomocą technologii Honor Connect. To rozwiązanie, które płynnie łączy ze sobą światy Androida, iOS, Windowsa oraz macOS.

Producent udostępnił dedykowaną, bezpłatną aplikację między innymi w sklepie Apple App Store. Dzięki temu integracja konkurencyjnych systemów stała się bardzo prosta. Użytkownik nie musi już polegać wyłącznie na zamkniętych standardach jednego dostawcy sprzętu.

Jak to działa w praktyce?

Współpraca z komputerami firmy Apple wypada tu najciekawiej. Tablet Honor MagicPad4 można wykorzystać jako w pełni bezprzewodowy, dodatkowy ekran dla Maca. To bardzo przydatna funkcja dla osób potrzebujących większej przestrzeni roboczej, która pozwala uniknąć kupowania drogich monitorów zewnętrznych.

Transfer plików również został mocno uproszczony. Funkcja Honor OneTap pozwala na szybkie i bezstratne przesyłanie zdjęć, wideo czy dokumentów. Wymiana danych między urządzeniami marki a iPhone'ami czy iPadami odbywa się bezpośrednio i nie zużywa pakietu danych komórkowych.

System dba także o zachowanie pełnej ciągłości pracy. Obsługuje on wspólny schowek, więc tekst skopiowany na smartfonie można od razu wkleić na ekranie komputera. Działa tu nawet współdzielenie jednej myszki i klawiatury. To bardzo mocny argument dla osób rozważających zakup zaawansowanych urządzeń, takich jak składany Honor Magic V6, które do tej pory bały się porzucić sprawdzone rozwiązania Apple'a.

Honor 600 Pro 0 opinii Honor 600 Pro 0 opinii Ekran 6.57" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 4.32 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 6400mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej