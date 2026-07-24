Nothing dementuje. Firma nie wycofuje się z żadnych rynków

Niedawno informowaliśmy Was, że brytyjski Nothing specjalizujący się w smartfonach i akcesoriach do nich może opuścić aż 12 różnych rynków, w tym Europę. Informacje te podał indyjski serwis Digit, ale od początku zalecaliśmy ostrożność i wychodzi na to, że mieliśmy rację. Do doniesień tych odniósł się współzałożyciel firmy, Akis Evangelidis.

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Brytyjczycy też chcą spróbować swoich sił na rynku AI

Przyznał on we wpisie na platformie X (daw. Twitter), że w firmie trwają zmiany organizacyjne i zwolnienia, ale określił podawane wcześniej liczby jako mocno przesadzone. Zapewnił też, że Nothing nie zamierza zamykać działalności na żadnym z obsługiwanych rynków. Zamiast tego lokalne struktury mają zostać połączone w większe regionalne centra.

Evangelidis zakwestionował również informacje o słabej sprzedaży modelu Nothing Phone 4B. Według niego urządzenie znalazło 29 537 nabywców już pierwszego dnia, ustanawiając rekord w swojej kategorii cenowej. Jednocześnie producent zamierza utworzyć nowy dział, który ma odpowiadać za rozwój produktów i usług wykorzystujących AI.

⚠️FAKE NEWS... We are not shutting down any markets. Inaccurate reports are being circulated; Phone (4b) sold 29,537 units on Day 1 only, breaking records in its price segment.



What we are doing is reorganising our teams to prepare for our next phase of growth. We are… pic.twitter.com/gjA8A8GGfM — Akis Evangelidis (@AkisEvangelidis) July 24, 2026