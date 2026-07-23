W Action za 77,90 zł. Taki Philips Hue kosztuje 1700 zł

Nawet ponad 1600 zł w kieszeni, a na koniec dnia ten sam efekt

Lampy podłogowe Philips Hue Play to doskonały sposób na nieinwazyjne stworzenie cudownej atmosfery w danym pomieszczeniu. Dodajmy, że nie tylko jednej, bo ogrom schematów kolorystycznych i animacji oraz możliwość tworzenia własnych tematów to niekończąca się zabawa w ubieranie wnętrza światłem dostosowanym do sytuacji.

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Lampa podłogowa Philips Hue Signe gradient to prawdziwa arystokracja w oświetlenia smart

Niestety lampa Philips Hue Play o wysokości 135 cm to wydatek aż 679,99 zł, a najbardziej wytworna Philips Hue Signe Gradient to już astronomiczne 1689,99 zł! Nie każdy może sobie pozwolić na takie cacko. Korzyści wynikające z wysokiego CRI, dopieszczonego designu i wygody obsługi zwyczajnie nie u każdego „dogadają się” z posiadanym budżetem. W Action jest jednak na to sposób.

To nie jest kolejna lampka na pilota, Action ma zamiennik autentycznie smart

W zeszłym roku tysiące Polaków ruszyło do Action w poszukiwaniu prawdziwego hitu, lampy Philips RGBIC Ambient za 64,64 zł. Sprzęty te może i miały tę samą markę na pudełku, ale rzecz jasna z racji ceny trzeba było spodziewać się cięć w jakości i pominięcia funkcji smart na rzecz prostego pilota podczerwieni. Tym razem jest inaczej.

Inteligentna lampa podłogowa RGB LSC Smart Connect mierzy 130 cm i jest zarządzana za pomocą aplikacji LSC Smart Connect. Ta ostatnia gwarantuje utrzymywanie informacji o wyposażeniu naszego domu w granicach Unii Europejskiej, nie ma więc mowy o profilowaniu nas przez państwa o luźnym podejściu do zasad prywatności.

Nie zabrakło Alexy, Siri i Asystenta Google do sterowania głosowego

Cacko oferuje jasność do 90 lumenów, z płynnym ściemnianiem i gradientowym przechodzeniem kolorów. Co ciekawe, podświetlana jest też podstawa lampy, dodatkowo zwiększająca efekt. Jest timer do ustawiania dogodnej dla nas automatyki, jak i wsparcie dla Asystena Google, Alexa i Siri, do zarządzania głosowego.

Powiem nawet więcej, w przeciwieństwie do produktu Philips Hue, nie musimy dopłacać do mostka, ani też płacić ekstra za pilot. Tutaj oprócz łączności Wi–Fi i wygodnej aplikacji dostajemy też klasyczny pilot podczerwieni. Tym sposobem sterować oświetleniem mogą wszyscy, a nie tylko osoby z telefonem pod ręką i zainstalowaną aplikacją.