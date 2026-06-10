Instagram nie chce, żebyśmy scrollowali? Nowa funkcja zaskakuje

Instagram nas wychowuje? Mówi "stop"

Instagram najwyraźniej chce pokazać wszystkim, że leży mu na sercu nasz komfort psychiczny. Najnowsza funkcja ma zapobiegać bezmyślnemu przewijaniu w poszukiwaniu zawartości. W momencie, kiedy użytkownik robi to zbyt długo, Instagram sam sugeruje przerwę, za pomocą widocznego komunikatu.

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Zmiany na Instagramie to nic, co powinno nas dziwić. Meta nieustannie pracuje nad tym, abyśmy mieli coraz to lepsze doświadczenia w jej aplikacjach mobilnych. Funkcja "przerwa w scrollowaniu" ma jeden cel - zmienić sposób przeglądania kanałów przez użytkowników. Po wielokrotnym przewijaniu i spędzeniu dłuższego czasu w aplikacji funkcja zatrzymuje nas i wyświetla sugestię przerwy. Jeśli jej nie chcemy, wystarczy nacisnąć przycisk "Załaduj więcej postów", a nasze przerwane przeglądanie będzie znów kontynuowane.

Teraz Instagram, zamiast tego niekończącego się przewijania, zachęca nas do krótkich przerw, dając nam szansę na chwilę wytchnienia przed zagłębieniem się w szczegóły.

Nowa funkcja, co robi dobrego?

Jeśli chodzi o przeciętnego użytkownika, ma ona pomóc w zmniejszeniu zmęczenia. Influencerzy oraz małe firmy jednak wpadły w popłoch - czy aby, nie zmniejszy to zaangażowania w ich treści.