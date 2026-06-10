Pilnie zaktualizuj Google Chrome. Twoje dane dostępne jak na tacy

Google poinformował o załataniu poważnej luki w zabezpieczeniach przeglądarki Chrome. Chodzi o podatność typu zero-day (CVE-2026-11645), która - jak przekazała firma - była wykorzystywana przez cyberprzestępców.

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Zaktualizuj Google Chrome

Podatność wykorzystywała lukę w odczycie i zapisie silnika JavaScript Chrome V8. Dzięki niej atakujący mogli przygotować spreparowaną stronę HTML do uruchamiania dowolnego kodu w piaskownicy przeglądarki. Dzięki temu mogli uzyskać dostęp do wrażliwych informacji lub wywołać awarię aplikacji.

Google przyznał, że podatność była wykorzystywana przez oszustów. Jednak firma, co jest już tradycją, nie podała żadnych szczegółów. Powód jest prosty - chodzi o bezpieczeństwo użytkowników.

Dostęp do szczegółów błędów i linków może być ograniczony, dopóki większość użytkowników nie zaktualizuje poprawki. Zachowamy też ograniczenia, jeśli błąd pojawi się w bibliotece firm trzecich, od której inne projekty również zależą, ale jeszcze nie zostały naprawione. przekazał Google.

Poza tym najnowsza aktualizacja naprawia też kilka innych, mniejszych podatności. Poprawka dostępna jest w stabilnym kanale Google Chrome w wersjach oznaczonych jako 149.0.7827.102 (Windows oraz Linux), a także 149.0.7827.103 (macOS).

Jak zaktualizować przeglądarkę Google Chrome?