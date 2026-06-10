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Pilnie zaktualizuj Google Chrome. Twoje dane dostępne jak na tacy

Użytkownicy przeglądarki Chrome powinni pilnie ją zaktualizować. Google załatał poważną lukę w zabezpieczeniach.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:49
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Pilnie zaktualizuj Google Chrome. Twoje dane dostępne jak na tacy
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Google poinformował o załataniu poważnej luki w zabezpieczeniach przeglądarki Chrome. Chodzi o podatność typu zero-day (CVE-2026-11645), która - jak przekazała firma - była wykorzystywana przez cyberprzestępców.

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Zaktualizuj Google Chrome

Podatność wykorzystywała lukę w odczycie i zapisie silnika JavaScript Chrome V8. Dzięki niej atakujący mogli przygotować spreparowaną stronę HTML do uruchamiania dowolnego kodu w piaskownicy przeglądarki. Dzięki temu mogli uzyskać dostęp do wrażliwych informacji lub wywołać awarię aplikacji.

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Google przyznał, że podatność była wykorzystywana przez oszustów. Jednak firma, co jest już tradycją, nie podała żadnych szczegółów. Powód jest prosty - chodzi o bezpieczeństwo użytkowników.

Dostęp do szczegółów błędów i linków może być ograniczony, dopóki większość użytkowników nie zaktualizuje poprawki. Zachowamy też ograniczenia, jeśli błąd pojawi się w bibliotece firm trzecich, od której inne projekty również zależą, ale jeszcze nie zostały naprawione.

przekazał Google.

Poza tym najnowsza aktualizacja naprawia też kilka innych, mniejszych podatności. Poprawka dostępna jest w stabilnym kanale Google Chrome w wersjach oznaczonych jako 149.0.7827.102 (Windows oraz Linux), a także 149.0.7827.103 (macOS).

Jak zaktualizować przeglądarkę Google Chrome?

  • Otwórz Chrome i kliknij ikonę trzech kropek (w prawym górnym rogu).
  • Najedź na Pomoc, a następnie wybierz Google Chrome – informacje.
  • Przeglądarka automatycznie sprawdzi dostępność aktualizacji. Jeśli jest gotowa, kliknij Uruchom ponownie.
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telepolis
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Źródła zdjęć: Philo Athanasiou / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BleepingComputer