iPhone 13 z problemami. System zwalnia, a zużycie baterii przyspiesza

Zmasowany atak problemów

Smartfony starzeją się z każdym rokiem, a ich akumulatory naturalnie tracą swoją pierwotną pojemność. Nie inaczej jest w przypadku iPhone'a 13. Urządzenia z tej serii mają już na karku ponad cztery lata. Apple projektuje swoje baterie tak, aby zachowały 80 procent pojemności przez około 500 pełnych cykli ładowania. Przekłada się to w praktyce na jakieś dwa lata standardowego używania telefonu.

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Skoro "trzynastka" służy nam znacznie dłużej, drastyczny spadek wydajności nie powinien w sumie nikogo dziwić. Jednak obecna skala zjawiska jest ogromna. Potwierdzają to najnowsze analizy udostępnione przez serwis Compare and Recycle. Zauważono tam lawinowy wzrost skarg w mediach społecznościowych. Posiadacze iPhone'ów 13 masowo narzekają na drastycznie krótki czas pracy na jednym ładowaniu.

Statystyki wyszukiwań w wyszukiwarce Google mówią zresztą same za siebie. Frazy takie jak "iPhone 13 wolny" oraz "iPhone 13 bateria" notują prawdziwy renesans. To jasny sygnał, że żywotność fabrycznych ogniw w tym modelu po prostu dobiega końca.

Nowy iOS dobija sprzęt

Niestety, same kłopoty z baterią to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Sprawa robi się znacznie poważniejsza po instalacji najnowszych aktualizacji oprogramowania. Wielu użytkowników TikToka donosi, że po wgraniu systemu iOS 26.5 ich smartfony stały się praktycznie bezużyteczne. Niektóre urządzenia całkowicie odmawiają posłuszeństwa i dosłownie "ceglą się" w dłoniach.

Eksperci mają na to bardzo proste wyjaśnienie. Lee Elliott z portalu Compare and Recycle tłumaczy, że nowsze aplikacje i gry potrzebują znacznie więcej mocy obliczeniowej. Wymagają też więcej pamięci wewnętrznej na procesy w tle. To z kolei mocno obciąża podzespoły starszych telefonów, doprowadzając je niemal codziennie do granic ich technologicznych możliwości.

Wymiana czy nowy telefon?

Pojawia się więc spory dylemat. Co powinien teraz zrobić zdesperowany posiadacz iPhone'a 13? Wymiana baterii w autoryzowanym serwisie Apple'a to w Polsce wydatek rzędu 449 zł. Cena wydaje się całkiem rozsądna, zwłaszcza w perspektywie zakupu drogiego, nowego flagowca. Tym bardziej, że producent z Cupertino przewiduje wsparcie i aktualizacje dla "trzynastki" jeszcze do 2028 roku.