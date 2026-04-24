Disney+ tnie ceny. Jest też ukryty trik, ale czas ucieka
Disney+ ruszył z nową promocją, która pozwala na obniżenie kosztów subskrypcji przez pierwsze trzy miesiące. Oferta jest skierowana tylko do nowych i powracających klientów, ale przy odrobinie sprytu skorzystają z niej również obecni użytkownicy platformy.
Czasu na podjęcie decyzji nie ma jednak zbyt wiele – akcja trwa tylko do 6 maja 2026 roku. Nie ma więc co zwlekać.
Tańsze pakiety Standard i Premium
W akcji promocyjnej Disney+ obniżył ceny obu planów na platformie. Aby z nich skorzystać, należy mieć ukończone 18 lat, założyć nowe konto lub zalogować się na stare (bez aktywnej subskrypcji) oraz podać ważną metodę płatności. Do wyboru przygotowano dwa warianty:
- Plan Standard za 23,99 zł miesięcznie (zamiast 34,99 zł), oferujący jakość 1080p Full HD i jednoczesne oglądanie na dwóch urządzeniach.
- Plan Premium za 39,99 zł miesięcznie (zamiast 59,99 zł), zapewniający obraz w 4K UHD z HDR, obsługę Dolby Atmos i dostęp na czterech urządzeniach jednocześnie.
Osoby mające aktywną subskrypcję nie kwalifikują się oficjalnie do nowej promocji, ale istnieje sposób na obniżenie rachunków. Wystarczy rozpocząć procedurę rezygnacji z usługi w ustawieniach. Gdy Disney+ zauważy, że użytkownik klika przyciski prowadzące do zamknięcia konta, spróbuje go zatrzymać specjalną zniżką. Oczywiście warto z niej skorzystać.
Niezależnie od wyboru ścieżki prowadzącej do zniżek, po zakończeniu trzymiesięcznego okresu promocyjnego subskrypcja automatycznie odnowi się w standardowej cenie. Kto nie chce płacić pełnej kwoty 34,99 zł lub 59,99 zł, powinien już wcześniej, po wejściu w trzeci miesiąc, anulować usługę przed upływem zniżkowego czasu. Z platformy można zrezygnować w dowolnym momencie, a zmiana wejdzie w życie na koniec trwającego okresu rozliczeniowego.