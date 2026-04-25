Koniec Soundcore. Marka zniknie z rynku, bo Anker ma inny pomysł

Należący do Ankera Soundcore ma już swoje stałe miejsce na rynku – sygnowane nią słuchawki i głośniki zdobyły w ostatnich latach duże uznanie wśród fanów dobrego brzmienia, a kolejne nowości producenta coraz śmielej konkurowały z gigantami rynku, jak Sony, Sennheiser czy JBL. Sprzęt Soundcore ceniony jest za bardzo dobry stosunek cenny do jakości. Taka marka to skarb. A jednak Anker ma na nią inny pomysł.

Dalsza część tekstu pod wideo

Soundcore idzie pod nóż, na razie tylko w Chinach

Jak donosi chiński serwis technologiczny IT Home, firma Anker opublikowała oficjalny komunikat o wygaszeniu marki Soundcore i zastąpieniu jej nowym szyldem Anker Audio-Visual. Zmiana weszła w życie 22 kwietnia 2026 roku.

Choć marka Soundcore budowała swoją pozycję przez lata, decyzja Ankera ma solidne uzasadnienie biznesowe. Dotychczasowa nazwa mocno sugerowała sprzęt wyłącznie dźwiękowy, podczas gdy producent zaczął pod tym samym parasolem oferować również projektory multimedialne z serii Nebula. Nowa nazwa Anker Audio-Visual logicznie łączy segmenty sprzętu grającego i wyświetlającego obraz. Najprawdopodobniej producent ma dalsze play, związane z rozwojem części wizualnej.

Z opublikowanego przez producenta oświadczenia wynika, że rebranding to nie tylko kwestia zmiany nazwy i logo. Firma zapewnia, że dział Anker Audio-Visual zyska dzięki temu potężniejsze zaplecze badawczo-rozwojowe oraz nowe standardy obsługi klienta.

Dotychczasowa seria produktów Soundcore będzie nadal sprzedawana, a ich użytkownicy zachowają wszystkie benefity, jak serwis czy programy lojalnościowe. W okresie przejściowym na rynku będą dostępne urządzenia sygnowane logo Soundcore i nowe z logo Anker Audio-Visual.