To ma być rewolucja w telewizorach. Słono za nią zapłacimy

Najwięksi producenci telewizorów szykują nam rewolucję w postaci nowych modeli z podświetleniem RGB LED. Jednak będzie to droga rewolucja.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:45
W tym roku na rynek trafią nowe modele telewizorów z podświetleniem RGB LED. Producenci określają je mianem RGB miniLED lub micro RGB. Mają one konkurować z najwyżej pozycjonowanymi konstrukcjami typu QD-OLED oraz WOLED. Jednak, jak to w przypadku nowości bywa, słono za to zapłacimy.

Droga rewolucja w telewizorach

Nowe telewizory szykuje każdy z największy producentów, w tym między innymi Samsung, LG, TCL oraz Hisense. Jednak są one przez nich różnie pozycjonowane. Samsung i Hisense plasują je na samej szczycie swojej oferty, jako najlepsze z najlepszych. Z drugiej strony LG stawia je niżej niż SQD-miniLED czy modele OLED. Nie zmienia to faktu, że nowe konstrukcje mają zaoferować niesamowitą jakość obrazu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor BLAUPUNKT 100MCG8000S 100" MINILED 4K 144Hz VRR Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
11999 zł - najniższa cena
Kup teraz 11999 zł
Telewizor LG 50UA75006LA 50" LED 4K WebOS Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
1499 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499 zł
Telewizor SAMSUNG UE40F6002FK 40" LED Tizen TV HDMI 2.1
-400 zł
1699 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Najważniejsze pytanie brzmi - ile zapłacimy za telewizory RGB LED? Odpowiedź nie jest zbyt optymistyczna. Będą to modele zarezerwowane dla osób z zasobnym portfelem. Dużą rolę w wycenie odgrywa fakt nowości, od której zawsze jest dodatkowa opłata. Ceny w USA prezentują się następująco:

  • Hisense UR9S 65" - 3500 dolarów
  • Hisense UR9S 75" - 5000 dolarów
  • Hisense UR9S  85" - 6000 dolarów
  • Hisense UR9S 100" - 9000 dolarów
  • LGMRGB95B 75" - 5000 dolarów
  • LGMRGB95B 86" - 7000 dolarów
  • LGMRGB95B 100" - 8000 dolarów
  • TCL RM9L 85" - 8000 dolarów
  • TCL RM9L 98" - 10000 dolarów
  • TCL RM9L 111" - 30000 dolarów
  • Samsung R95H 65" - 3200 dolarów
  • Samsung R95H 75" - 4500 dolarów
  • Samsung R95H 85" - 6500 dolarów
  • Samsung R85H 55" - 1600 dolarów
  • Samsung R85H 65" - 2100 dolarów
  • Samsung R85H 75" - 2800 dolarów
  • Samsung R85H 85" - 4000 dolarów

Najtańszym modelem w zestawieniu jest 55-calowy Samsung R85H w cenie 1600 dolarów. Według aktualnego kursu wychodzi około 5800 zł, ale należy do tego doliczyć jeszcze 23 proc. podatku VAT, co daje już nieco ponad 7100 zł. Najdroższy jest aż 111-calowy TCL RM9L w cenie 30000 dolarów, co daje już w Polsce kwotę ponad 133 tys. zł (z podatkiem). Jak widać, tanio nie będzie.

telewizory rgb led telewizory rgb led telewizory 2026 Hisense UR9S LGMRGB95B TCL RM9L Samsung R95H Samsung R85H
Źródła zdjęć: Shutterstock.com
Źródła tekstu: FlatPanelsHD