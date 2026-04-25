To ma być rewolucja w telewizorach. Słono za nią zapłacimy

W tym roku na rynek trafią nowe modele telewizorów z podświetleniem RGB LED. Producenci określają je mianem RGB miniLED lub micro RGB. Mają one konkurować z najwyżej pozycjonowanymi konstrukcjami typu QD-OLED oraz WOLED. Jednak, jak to w przypadku nowości bywa, słono za to zapłacimy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Droga rewolucja w telewizorach

Nowe telewizory szykuje każdy z największy producentów, w tym między innymi Samsung, LG, TCL oraz Hisense. Jednak są one przez nich różnie pozycjonowane. Samsung i Hisense plasują je na samej szczycie swojej oferty, jako najlepsze z najlepszych. Z drugiej strony LG stawia je niżej niż SQD-miniLED czy modele OLED. Nie zmienia to faktu, że nowe konstrukcje mają zaoferować niesamowitą jakość obrazu.

Najważniejsze pytanie brzmi - ile zapłacimy za telewizory RGB LED? Odpowiedź nie jest zbyt optymistyczna. Będą to modele zarezerwowane dla osób z zasobnym portfelem. Dużą rolę w wycenie odgrywa fakt nowości, od której zawsze jest dodatkowa opłata. Ceny w USA prezentują się następująco:

Hisense UR9S 65" - 3500 dolarów

Hisense UR9S 75" - 5000 dolarów

Hisense UR9S 85" - 6000 dolarów

Hisense UR9S 100" - 9000 dolarów

LGMRGB95B 75" - 5000 dolarów

LGMRGB95B 86" - 7000 dolarów

LGMRGB95B 100" - 8000 dolarów

TCL RM9L 85" - 8000 dolarów

TCL RM9L 98" - 10000 dolarów

TCL RM9L 111" - 30000 dolarów

Samsung R95H 65" - 3200 dolarów

Samsung R95H 75" - 4500 dolarów

Samsung R95H 85" - 6500 dolarów

Samsung R85H 55" - 1600 dolarów

Samsung R85H 65" - 2100 dolarów

Samsung R85H 75" - 2800 dolarów

Samsung R85H 85" - 4000 dolarów